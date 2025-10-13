H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη χώρα πριν από το τέλος της χρονιάς
Ο Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως μια κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς - Τα πρόσωπα κλειδιά και οι βασικές προκλήσεις
Σε μια προσπάθεια να τερματίσει την πολιτική αστάθεια που ταλανίζει τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε τη νέα κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Στεμπιάν Λεκορνί. Το νέο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνει 34 μέλη, με σημαντικές αλλαγές σε καίρια χαρτοφυλάκια όπως η Οικονομία, η Άμυνα και η Οικολογία, ενώ το μέλλον του παραμένει αβέβαιο λόγω της εύθραυστης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως μια "κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς".
"Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας", δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τους υπουργούς "που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα".
Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.
Εν τω μεταξύ, τόσο η Αριστερά (ιδίως η La France Insoumise) όσο και η άκρα δεξιά (το Rassemblement National) έχουν ανακοινώσει προθέσεις κατάθεσης πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης.
Ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός συνεργάτης του Μακρόν, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας, ενώ ο Ζεράλντ Νταρμανέν επιστρέφει στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Κατρίν Βοτρίν τοποθετήθηκε στην Άμυνα, ενώ η Μονίκ Μπαρμπί αναλαμβάνει την Οικολογική Μετάβαση και την Πολιτική για το Κλίμα.
Στο υπουργείο Εσωτερικών μετακινήθηκε ο Λοράν Νινιέζ, ενώ την Παιδεία αναλαμβάνει ο Εντουάρ Ζεφρέ. Το χαρτοφυλάκιο της Υγείας δόθηκε στη Στεφανί Ριστ, ενώ στα Εξωτερικών τοποθετήθηκε ο Ζαν-Νουέλ Μπαρό.
Η Ρασιντά Ντατί παραμένει στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Ζαν-Πιερ Φαραντού, πρώην επικεφαλής της SNCF, ανέλαβε το Εργασίας και Αλληλεγγύης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά στελέχη προέρχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που προκάλεσε εσωκομματική κρίση και αποπομπή έξι μελών τους που αποδέχθηκαν υπουργικούς ρόλους.
Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου:
Οι νέοι υπουργοί και τα πρόσωπα–κλειδιάΗ νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει 34 υπουργούς και υφυπουργούς, με μείγμα παλαιών και νέων προσώπων.
Ο Ρολάν Λεσκίρ, στενός συνεργάτης του Μακρόν, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας, ενώ ο Ζεράλντ Νταρμανέν επιστρέφει στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Κατρίν Βοτρίν τοποθετήθηκε στην Άμυνα, ενώ η Μονίκ Μπαρμπί αναλαμβάνει την Οικολογική Μετάβαση και την Πολιτική για το Κλίμα.
Στο υπουργείο Εσωτερικών μετακινήθηκε ο Λοράν Νινιέζ, ενώ την Παιδεία αναλαμβάνει ο Εντουάρ Ζεφρέ. Το χαρτοφυλάκιο της Υγείας δόθηκε στη Στεφανί Ριστ, ενώ στα Εξωτερικών τοποθετήθηκε ο Ζαν-Νουέλ Μπαρό.
Η Ρασιντά Ντατί παραμένει στο υπουργείο Πολιτισμού, ενώ ο Ζαν-Πιερ Φαραντού, πρώην επικεφαλής της SNCF, ανέλαβε το Εργασίας και Αλληλεγγύης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αρκετά στελέχη προέρχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που προκάλεσε εσωκομματική κρίση και αποπομπή έξι μελών τους που αποδέχθηκαν υπουργικούς ρόλους.
Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου:
Υπουργός Δικαιοσύνης: Gérald Darmanin
Υπουργός Εσωτερικών: Laurent Nuñez
Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων: Catherine Vautrin
Υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης: Jean-Pierre Farandou
Υπουργός Πολιτισμού: Rachida Dati
Υπουργός Υγείας, Οικογένειας, Αυτονομίας και Ατόμων με Αναπηρία: Stéphanie Rist
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών: Roland Lescure
Υπουργός Παιδείας: Édouard Geffray
Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος: Philippe Baptiste
Υπουργός για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, το εμπόριο, τις βιοτεχνίες, τον τουρισμό και την αγοραστική δύναμη: Serge Papin
Υπουργός για τα Υπερπόντια εδάφη: Naïma Moutchou
Υπουργός για την Ευρώπη και Εξωτερικές Υποθέσεις: Jean-Noël Barrot
Υπουργός Πόλης και Στέγασης: Vincent Jeanbrun
Υπουργός για την οικολογική μετάβαση και την βιοποικιλότητα: Monique Barbut
Υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αποκέντρωσης: Françoise Gatel
Υπουργός Γεωργίας: Annie Genevard
Υπουργός Δράσης και Δημόσιου Λογιστικού: Amélie de Montchalin
Υπουργός Μεταφορών: Philippe Tabarot
Υπουργός Αθλητισμού: Marina Ferrari
Η νέα κυβέρνηση έχει ως πρωταρχικό καθήκον την ψήφιση του προϋπολογισμού εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, παρά τη διαμερισμένη σύνθεση της Βουλής.
Διατήρηση κοινοβουλευτικής στήριξης
Το γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν έχει ξεκάθαρη πλειοψηφία καθιστά κάθε ψηφοφορία κρίσιμη. Η κυβέρνηση θα χρειαστεί να δημιουργεί προσωρινές πλειοψηφίες ή να διαπραγματεύεται οριακές συμφωνίες.
Δημοσιονομική πειθαρχία και ειδοποιήσεις της αγοράς
Οι αγορές αντιδρούν με αυξημένο κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και της πίεσης για μείωση του ελλείμματος.
Πολιτική αστάθεια και πιθανές πρόωρες εκλογές
Αν η κυβέρνηση δεν αντέξει παρατεταμένα, μπορεί να υποστεί ψήφο εμπιστοσύνης ή να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Η άκρα αριστερά και δεξιά τοποθετούνται ήδη με απειλές τέτοιων κινήσεων.
Εξωτερική πολιτική και γεωστρατηγικές πιέσεις
Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει σημαντικές δεσμεύσεις — π.χ. στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ουκρανικό ζήτημα, στο περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική. Οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να έχουν ισχυρό όραμα και διεθνή αξιοπιστία
