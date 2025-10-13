Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη χώρα πριν από το τέλος της χρονιάς

Βασικές προκλήσεις

Υπουργός Δικαιοσύνης: Gérald DarmaninΥπουργός Εσωτερικών: Laurent NuñezΥπουργός Ενόπλων Δυνάμεων: Catherine VautrinΥπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης: Jean-Pierre FarandouΥπουργός Πολιτισμού: Rachida DatiΥπουργός Υγείας, Οικογένειας, Αυτονομίας και Ατόμων με Αναπηρία: Stéphanie RistΥπουργός Οικονομίας και Οικονομικών: Roland LescureΥπουργός Παιδείας: Édouard GeffrayΥπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος: Philippe BaptisteΥπουργός για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, το εμπόριο, τις βιοτεχνίες, τον τουρισμό και την αγοραστική δύναμη: Serge PapinΥπουργός για τα Υπερπόντια εδάφη: Naïma MoutchouΥπουργός για την Ευρώπη και Εξωτερικές Υποθέσεις: Jean-Noël BarrotΥπουργός Πόλης και Στέγασης: Vincent JeanbrunΥπουργός για την οικολογική μετάβαση και την βιοποικιλότητα: Monique BarbutΥπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αποκέντρωσης: Françoise GatelΥπουργός Γεωργίας: Annie GenevardΥπουργός Δράσης και Δημόσιου Λογιστικού: Amélie de MontchalinΥπουργός Μεταφορών: Philippe TabarotΥπουργός Αθλητισμού: Marina FerrariΗ νέα κυβέρνηση έχει ως πρωταρχικό καθήκον την ψήφιση του προϋπολογισμού εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, παρά τη διαμερισμένη σύνθεση της Βουλής.Το γεγονός ότι κανένα κόμμα δεν έχει ξεκάθαρη πλειοψηφία καθιστά κάθε ψηφοφορία κρίσιμη. Η κυβέρνηση θα χρειαστεί να δημιουργεί προσωρινές πλειοψηφίες ή να διαπραγματεύεται οριακές συμφωνίες.Οι αγορές αντιδρούν με αυξημένο κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και της πίεσης για μείωση του ελλείμματος.Αν η κυβέρνηση δεν αντέξει παρατεταμένα, μπορεί να υποστεί ψήφο εμπιστοσύνης ή να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Η άκρα αριστερά και δεξιά τοποθετούνται ήδη με απειλές τέτοιων κινήσεων.Η Γαλλία εξακολουθεί να έχει σημαντικές δεσμεύσεις — π.χ. στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ουκρανικό ζήτημα, στο περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική. Οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να έχουν ισχυρό όραμα και διεθνή αξιοπιστία