Επεισόδιο στην ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: Απομάκρυναν βουλευτές που σήκωσαν χαρτί με μήνυμα «αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» - Δείτε βίντεο

Μικροεπεισόδιο σημειώθηκε την ώρα της ομιλίας του Αμερικανού προέδρουστηνόταν ένα μέλος της σήκωσαν χαρτί υπέρ των«Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» έγραφε το χαρτί. Στη συνέχεια, διαμαρτυρία έκανε και δεύτερος βουλευτής.διέκοψε την ομιλία του, λόγω της διαμαρτυρίας και οι βουλευτέςκαιαποβλήθηκαν από την αίθουσα.«Συγγνώμη γι’ αυτό κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ, με τοννα απαντά με χιούμορ: «Ήταν αποτελεσματικό», προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους Ισραηλινούς βουλευτές και συνθήματα «Τραμπ» στο ακροατήριο.