Επεισόδιο στην ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: Απομάκρυναν βουλευτές που σήκωσαν χαρτί με μήνυμα «αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» - Δείτε βίντεο
Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διεκόπη και οι δύο βουλευτές αποβλήθηκαν από την αίθουσα - «Συγγνώμη γι’ αυτό κύριε πρόεδρε» είπε ο πρόεδρος της Βουλής

Μικροεπεισόδιο σημειώθηκε την ώρα της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, όταν ένα μέλος της σήκωσαν χαρτί υπέρ των Παλαιστινίων. «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη» έγραφε το χαρτί.  Στη συνέχεια, διαμαρτυρία έκανε και δεύτερος βουλευτής. 


Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε την ομιλία του, λόγω της διαμαρτυρίας και οι βουλευτές Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ αποβλήθηκαν από την αίθουσα.


«Συγγνώμη γι’ αυτό κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά με χιούμορ: «Ήταν αποτελεσματικό», προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους Ισραηλινούς βουλευτές και συνθήματα «Τραμπ» στο ακροατήριο.

