Στα λευκά η Ιβάνκα Τραμπ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, καταχειροκροτήθηκαν κατά την είσοδό τους στην Κνεσέτ - Δείτε βίντεο

Members of the Knesset and all guests stand in the plenary session and applaud Ivanka, the daughter of U.S. President Trump. pic.twitter.com/T8pNXuUJrz — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 13, 2025

Steve Witkoff and Jared Kushner receive standing ovation at the Knesset. pic.twitter.com/Px0do7Qk6L — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Η κόρη του, η οποία βρίσκεται στο Ισραήλ από το Σάββατο, καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους στηνκατά την είσοδό της στην είσοδο του ισραηλινού κοινοβουλίου.Η ίδια, ανταπέδωσε το μαζικό χειροκρότημα, με μια κίνηση του χεριού της.Χειροκροτήθηκαν θερμά, επίσης, οικαιενώ παρόντες στην αίθουσα είναι ακόμα οκαι ο