Στα λευκά η Ιβάνκα Τραμπ μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, καταχειροκροτήθηκαν κατά την είσοδό τους στην Κνεσέτ - Δείτε βίντεο
Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Ισραήλ από το Σάββατο, μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ - Παρόντες στην Κνεσέτ και οι Μάρκο Ρούμπιο, Πιτ Χέγκσεθ

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, η οποία βρίσκεται στο Ισραήλ από το Σάββατο, καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους στην Κνέσετ κατά την είσοδό της στην είσοδο του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Η ίδια, ανταπέδωσε το μαζικό χειροκρότημα, με μια κίνηση του χεριού της.

Δείτε το σχετικό βίντεο


Χειροκροτήθηκαν θερμά, επίσης, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ενώ παρόντες στην αίθουσα είναι ακόμα ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ.

