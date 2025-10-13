Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς στην Γερμανία και στην Ευρώπη, προειδοποίησε Γερμανός αξιωματούχος
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Σινάν Σελέν ανέφερε ότι «οι πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγονται και λήξη συναγερμού»
Για «σοβαρή απειλή» από την Χαμάς στην Γερμανία και στην Ευρώπη προειδοποίησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Σινάν Σελέν, τονίζοντας ότι «οι πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν συνεπάγονται και λήξη συναγερμού».
Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Bundestag, τη γερμανική βουλή, ο κ. Σελέν έκανε λόγο για έναν αριθμό 32.500 ατόμων που ζουν στην Γερμανία και ανήκουν στον κύκλο της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι έχουν αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με το 2024. Η Γερμανία αποτελεί εδώ και καιρό «καταφύγιο και περιοχή υποδομής» για την Χαμάς, η οποία θεωρεί την χώρα και «θέατρο επιχείρησεών» της, τόνισε ο επικεφαλής της υπηρεσίας και παρέπεμψε στην πρόσφατη σύλληψη τριών μελών της Χαμάς τα οποία θεωρείται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών συμφερόντων θεσμών και επιχειρήσεων στην Γερμανία.
