Ρωσία: Η Μόσχα διαψεύδει πως υπήρξε δυσλειτουργία σε ρωσικό υποβρύχιο το οποίο αναδύθηκε στα ανοικτά των γαλλικών ακτών
Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης
Η Ρωσία διέψευσε σήμερα πληροφορία ότι ένα από τα υποβρύχιά της αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, μετά την ανάδυση του σκάφους στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας.
Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, όπως δήλωσε, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης.
«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.
Το VChK-OGPU, ένας σκιώδες κανάλι στο Telegram που δημοσιοποιεί φερόμενες διαρροές για τη ρωσική ασφάλεια, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα και καύσιμο διαρρέει στο χώρο φορτίου του πλοίου.
Κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν σήμερα δήλωση του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία αρνείται ότι το Novorossiysk αναδύθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με τη δήλωση, το υποβρύχιο πραγματοποίησε προγραμματισμένη διέλευση αφού ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο και αναδύθηκε συμμορφούμενο προς τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας στη Μάγχη.
Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr.
