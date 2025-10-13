Ρωσία: Η Μόσχα διαψεύδει πως υπήρξε δυσλειτουργία σε ρωσικό υποβρύχιο το οποίο αναδύθηκε στα ανοικτά των γαλλικών ακτών

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης