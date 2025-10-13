Με υψωμένη γροθιά έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ: Είναι η καλύτερη ημέρα σας, είπε στον Νετανιάχου - Δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και θα βρεθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.
ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de!— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) October 13, 2025
Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı.
Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB
Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά.
Σύμφωνα με τους Times of Israel ενώ περπατούσαν στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Τραμπ είπε στον Χέρτσογκ και στον Νετανιάχου «είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερη μέρα σας». «Αυτό είναι ιστορικό» φέρεται να απάντησε ο Νετανιάχου.
Welcome to Israel Mr. President 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/ZWyik80Ee5— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 13, 2025
Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ του είπε στο αεροδρόμιο: «Ξέρεις ότι ο γιος σου σε κοιτάζει από ψηλά με ένα χαμόγελο, το ξέρεις αυτό, έτσι;» (σ.σ. ο γιος του Ισραηλινού διπλωμάτη, ταγματάρχης Μοσέ Γιεντίδια Λάιτερ, σκοτώθηκε σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας το 2023).
Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.
Ivanka, Kushner, Witkoff, Huckabee. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/Sp8o4swn0O— Jesse Cohen (@JesseCohenInv) October 13, 2025
Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
"Thank you Trump." Long applause and cheers at Hostages Square as @realDonaldTrump arrives in Israel pic.twitter.com/NP7UaPBaEU— Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) October 13, 2025
Υπενθυμίζεται ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι:
- - ο τερματισμός των εχθροπραξιών,
- - η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και
- - το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.
«Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε;»Λίγο πριν την απογείωση του Air Force One απο την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».
«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.
Speaking aboard Air Force One en-route to Israel, US President Donald Trump said “the war is over,” crediting Qatar for its “tremendous help” in brokering the deal. pic.twitter.com/50mfqGInWV— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025
