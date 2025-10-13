Με υψωμένη γροθιά έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ: Είναι η καλύτερη ημέρα σας, είπε στον Νετανιάχου - Δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και θα βρεθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα

Στο Ισραήλ προσγειώθηκε λίγο πριν τις 9:45 το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσα στην ημέρα θα συναντηθεί με απελευθερωθέντες ομήρους, θα μιλήσει στην Κνεσέτ και θα βρεθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να προεδρεύσει της συνόδου για τη Γάζα όπου αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία ειρήνης για την περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε από το Air Force One με υψωμένη τη γροθιά του λέγοντας «ευχαριστώ» στα αγγλικά προς όσους ήταν στην επιτροπή υποδοχής.



Τον πρόεδρο των ΗΠΑ υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα. Οι τρεις τους είχαν, μάλιστα, συζήτησαν για αρκετά λεπτά.

Σύμφωνα με τους Times of Israel ενώ περπατούσαν στο κόκκινο χαλί του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Τραμπ είπε στον Χέρτσογκ και στον Νετανιάχου «είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερη μέρα σας». «Αυτό είναι ιστορικό» φέρεται να απάντησε ο Νετανιάχου.



Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ του είπε στο αεροδρόμιο: «Ξέρεις ότι ο γιος σου σε κοιτάζει από ψηλά με ένα χαμόγελο, το ξέρεις αυτό, έτσι;» (σ.σ. ο γιος του Ισραηλινού διπλωμάτη, ταγματάρχης Μοσέ Γιεντίδια Λάιτερ, σκοτώθηκε σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας το 2023).

Στην επιτροπή υποδοχής από αμερικανικής πλευράς ήταν η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.



Τη στιγμή, μάλιστα, που οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ομήρων ενημερώθηκαν για την προσγείωση του Air Force One, ξέσπασαν σε μια ιαχή «thank you» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.


Υπενθυμίζεται ότι η «Συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ» αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, με την αιγυπτιακή προεδρία να επισημαίνει πως οι στόχοι της Συνόδου Κορυφής είναι:

  • - ο τερματισμός των εχθροπραξιών,
  • - η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και
  • - το «άνοιγμα μιας νέας σελίδας» στην περιφερειακή ασφάλεια.


«Ο πόλεμος τελείωσε, το καταλαβαίνετε;»

Λίγο πριν την απογείωση του Air Force One απο την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς.



