Έγραψαν «thank you» στον Τραμπ σε παραλία του Τελ Αβίβ για να την δει από το αεροπλάνο προς το Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Σε άλλη μια ένδειξη ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που πέτυχε για τη Γάζα και την επιστροφή των απαχθέντων ομήρων από τη Χαμάς, προχώρησαν άγνωστοι στο Τελ Αβίβ.



Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, έγραψαν με μεγάλα γράμματα «ευχαριστώ» στα αγγλικά καθώς και τη λέξη «σπίτι», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα περίγραμμα του προφίλ του προέδρου των ΗΠΑ.



Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στόχος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δει αυτό το μήνυμα την ώρα που θα φτάνει στο Ισραήλ με το Air Force One.





Xαρακτηριστικό του κλίματος για τον Τραμπ στο Ισραήλ και το πρωτοσέλιδο τηςστο οποίο αναφέρεται «god bless the peacemaker» (μτφ. Ο Θεός να έχει καλά τον ειρηνοποιό)