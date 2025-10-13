Έγραψαν «thank you» στον Τραμπ σε παραλία του Τελ Αβίβ για να την δει από το αεροπλάνο προς το Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Σε άλλη μια ένδειξη ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που πέτυχε για τη Γάζα και την επιστροφή των απαχθέντων ομήρων από τη Χαμάς, προχώρησαν άγνωστοι στο Τελ Αβίβ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, έγραψαν με μεγάλα γράμματα «ευχαριστώ» στα αγγλικά καθώς και τη λέξη «σπίτι», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα περίγραμμα του προφίλ του προέδρου των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στόχος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δει αυτό το μήνυμα την ώρα που θα φτάνει στο Ισραήλ με το Air Force One.
When President Trump lands in Israel in a few hours, he’ll be greeted with this sight - a giant banner along the Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home and ending the war— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025
📽️ Aviv Atlas pic.twitter.com/xT25CigQo8
