«Αντί για τα σπίτια μας, βρίσκουμε ερείπια» - Περίπου 50.000 Παλαιστίνιοι γύρισαν σήμερα στην Πόλη της Γάζας, στη 2η μέρα εκεχειρίας

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.Στην επίθεση, υπό τη Χαμάς, εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τα μέλη της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πήραν 251 ομήρους.Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτζ Μπους το 2008.Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.