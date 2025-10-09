Το δύσκολο εγχείρημα εντοπισμού των νεκρών ομήρων στη Γάζα - Θέλουμε τουλάχιστον 10 μέρες, λέει η Χαμάς
Το δύσκολο εγχείρημα εντοπισμού των νεκρών ομήρων στη Γάζα - Θέλουμε τουλάχιστον 10 μέρες, λέει η Χαμάς
Ισραήλ, Αίγυπτος, Τουρκία, Κατάρ και ΗΠΑ ετοιμάζουν κοινή ομάδα που θα συνδράμει τις έρευνες για τον εντοπισμό των νεκρών ομήρων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα
Τουλάχιστον δέκα ημέρες θα χρειαστούν για να εντοπιστούν οι σοροί των 26 νεκρών Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.
«Η Χαμάς δηλώνει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα ημέρες για να βρεθούν τα πτώματα των νεκρών ομήρων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ, με την εφημερίδα να συμπληρώνει πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χαμάς «θα δυσκολευτεί να βρει» όλες τις σορούς των ομήρων που έχουν απομείνει στη Λωρίδα και ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.
Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος τόνισε πως το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Τουρκία και η Αίγυπτος θα δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό των σορών, η θέση των οποίων είναι άγνωστη.
Όλοι - εκτός από έναν - από τους υπόλοιπους ομήρους αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο άλλος είναι ο Ισραηλινός στρατιώτης Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 και η σορός του κρατείται στη Γάζα από τότε.
Οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί πολίτες. Πέντε είναι αλλοδαποί (τρεις από την Ταϊλάνδη, ένας από την Τανζανία και ένας από το Νεπάλ). Δύο από αυτούς που πιστεύεται ότι είναι νεκροί έχουν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή.
Συνολικά, 251 άτομα απήχθησαν από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίοι προστέθηκαν στους τέσσερις ομήρους που ήδη κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Γάζα.
Από την έναρξη του πολέμου, 148 όμηροι επέστρεψαν ζωντανοί στο Ισραήλ. Οι περισσότεροι από αυτούς απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια προσωρινών εκεχειριών, ενώ οκτώ διασώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Πενήντα εννέα σοροί έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τριών ομήρων που δραπέτευσαν και σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
«Η Χαμάς δηλώνει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα ημέρες για να βρεθούν τα πτώματα των νεκρών ομήρων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ, με την εφημερίδα να συμπληρώνει πως Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χαμάς «θα δυσκολευτεί να βρει» όλες τις σορούς των ομήρων που έχουν απομείνει στη Λωρίδα και ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.
Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος τόνισε πως το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Τουρκία και η Αίγυπτος θα δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό των σορών, η θέση των οποίων είναι άγνωστη.
Η κατάσταση με τους ομήρουςΗ Χαμάς και οι σύμμαχοί της κρατούν ακόμα 48 ομήρους στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ζωντανοί, ενώ 26 είναι νεκροί.
Όλοι - εκτός από έναν - από τους υπόλοιπους ομήρους αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο άλλος είναι ο Ισραηλινός στρατιώτης Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 και η σορός του κρατείται στη Γάζα από τότε.
Οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί πολίτες. Πέντε είναι αλλοδαποί (τρεις από την Ταϊλάνδη, ένας από την Τανζανία και ένας από το Νεπάλ). Δύο από αυτούς που πιστεύεται ότι είναι νεκροί έχουν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή.
Συνολικά, 251 άτομα απήχθησαν από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίοι προστέθηκαν στους τέσσερις ομήρους που ήδη κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Γάζα.
Από την έναρξη του πολέμου, 148 όμηροι επέστρεψαν ζωντανοί στο Ισραήλ. Οι περισσότεροι από αυτούς απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια προσωρινών εκεχειριών, ενώ οκτώ διασώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Πενήντα εννέα σοροί έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τριών ομήρων που δραπέτευσαν και σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα