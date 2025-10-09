Το δύσκολο εγχείρημα εντοπισμού των νεκρών ομήρων στη Γάζα - Θέλουμε τουλάχιστον 10 μέρες, λέει η Χαμάς

Η κατάσταση με τους ομήρους

Η

και οι σύμμαχοί της κρατούν ακόμα 48 ομήρους στη

. Η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι τουλάχιστον

από αυτούς είναι ζωντανοί, ενώ

είναι νεκροί.

Όλοι - εκτός από έναν - από τους υπόλοιπους ομήρους αιχμαλωτίστηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της

εναντίον του

. Ο άλλος είναι ο Ισραηλινός στρατιώτης

ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 και η σορός του κρατείται στη Γάζα από τότε.

Οι περισσότεροι από τους ομήρους είναι Ισραηλινοί πολίτες. Πέντε είναι αλλοδαποί (τρεις από την

, ένας από την

και ένας από το

). Δύο από αυτούς που πιστεύεται ότι είναι νεκροί έχουν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και ισραηλινή.

Συνολικά,

απήχθησαν από το

στις

οι οποίοι προστέθηκαν στους τέσσερις ομήρους που ήδη κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Από την έναρξη του πολέμου, 148 όμηροι επέστρεψαν ζωντανοί στο Ισραήλ. Οι περισσότεροι από αυτούς απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια προσωρινών εκεχειριών, ενώ οκτώ διασώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων τριών ομήρων που δραπέτευσαν και σκοτώθηκαν κατά λάθος από τις ισραηλινές δυνάμεις.