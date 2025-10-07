Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Φλοριάν Μπινάι: Ο κωμικός με τις καταπληκτικές μιμήσεις που θέλει να τελειώσει την κυριαρχία του Έντι Ράμα στα Τίρανα
Δημοφιλής μίμος του Αλβανού πρωθυπουργού και ακτιβιστής ο Φλοριάν Μπινάι ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ένα μεγάλο στοίχημα με αντιρρήσεις ακόμη και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα
Είναι πιθανόν να δει η Αλβανία ένα σενάριο τύπου Ζελένσκι στο πρόσωπο του Φλοριάν Μπινάι;
Ο δημοφιλής στη χώρα του κωμικός και ακτιβιστής ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος στα Τίρανα με την υποστήριξη του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα.
Γεννημένος το 1985, ο Μπινάι είναι γνωστός για τους ρόλους του στο Portokalli στο Top Channel και ως συντονιστής της εκπομπής Investigativ Piranjat που επικεντρώθηκε στη διαφθορά και την ανομία στην Αλβανία.
Είναι δε, όπως αναφέρει το Politico, γνωστός για τις εκπληκτικές μιμήσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, όπως αυτή της προεκλογικής ομιλίας του Αλβανού πρωθυπουργού στην Αθήνα:
Είμαστε μόλις ένα μήνα πριν από την αναμέτρηση της 9ης Νοεμβρίου για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, που γίνεται εκτάκτως μετά την απομάκρυνση του πρώην δημάρχου Εριόν Βελιάι όταν φυλακίστηκε για υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.
Ο νικητής των εκλογών θα θητεύσει για το υπόλοιπο της τετραετίας, ως το 2027, όταν θα γίνουν οι τοπικές εκλογές σε όλη τη χώρα.
Αντίπαλοί του Μπινάι είναι η πρώην υπουργός Παιδείας Ογκέρτα Μαναστρίρλου που στηρίζει το κόμμα του Έντι Ράμα, η ακτιβίστρια Εντλίρα Τσεπάνι και ο συγγραφέας Ερμάλ Χασίμια.
Τα Τίρανα δεν είναι εύκολο πεδίο για την αντιπολίτευση. Η πόλη θεωρείται ότι κλίνει προς τους Σοσιαλιστές του Ράμα, οι οποίοι έχουν κερδίσει όλες τις εκλογικές μάχες εκεί, εκτός από αυτή του 2000 και του 2011, με την τελευταία να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεθοδεύσεις του Δημοκρατικού Κόμματος σε βάρος τους.
«Πιστεύω ότι η συμβολή μου θα προσφέρει, ακόμα και αν είναι για μισή θητεία, ελπίδα και ενότητα, βελτιώνοντας τη ζωή όλων των κατοίκων της πρωτεύουσας», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook στην οποία ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του.
Τα τελευταία χρόνια ο Μπινάι έχει ενεργή συμμετοχή σε ακτιβιστικά κινήματα. Το 2022 ήταν από τα βασικά πρόσωπα πίσω από τις διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της αύξησης των τιμών του ψωμιού, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε συνέντευξή δήλωνε τότε ότι «σήμερα έχουμε μια αναιμική και ασφυκτιούσα κοινωνία, μια καταπιεσμένη και υποτακτική νεολαία και μια εξαγορασμένη ελίτ».
Συμμετείχε ακόμη στο κίνημα για τη διάσωση του ποταμού Βιόσα (το αλβανικό όνομα του Αώου), ενός από τους τελευταίους άγριους ποταμούς της Ευρώπης, ο οποίος είναι πλέον εθνικό πάρκο.
Από τους πρώτους που υποστήριξαν τον κωμικό ήταν ο Σάλι Μπερίσα (που και αυτός έχει εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη) ο οποίος ζήτησε όλοι οι ψηφοφόροι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να υποστηρίξουν τον Μπινάι.
Σε δηλώσεις του στο Politico ο Μπερίσα χαρακτήρισε τον Μπινάι «ατρόμητο κοινωνικό ακτιβιστή, γενναίο υποστηρικτή των αιτημάτων των πολιτών, ειδικά κατά της διαφθοράς τόσο εντός όσο και εκτός της τηλεόρασης, και εξαιρετικό επικοινωνιολόγο».
Ενσαρκώνει, κατά τον Μπερίσα, «αυτό ακριβώς αυτό που επιδιώκει η αλβανική αντιπολίτευση: όχι μόνο έναν τρόπο να διευρύνει την επιρροή της, αλλά και μια απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για καθαρή, νεανική, και δημόσια προφίλ από τις πόλεις».
Μπορεί όμως ένας -όσο επιτυχημένος και αν είναι- κωμικός να διαχειριστεί μια πόλη με προϋπολογισμό που φτάνει πλέον τα 250 εκατ. ευρώ;
Το στοίχημα είναι μεγάλο και για το Δημοκρατικό Κόμμα που αποφάσισε να υποστηρίξει έναν μη πολιτικό υποψήφιο, χωρίς πείρα διακυβέρνησης, σε μια κρίσιμη σημασίας θέση.
Σε κάθε περίπτωση, ήδη δη βγήκαν τα μαχαίρια: «Μιλάμε για τη διοίκηση της πόλης, όχι σόου με καμπαρέ», είπε ο πολιτικός και αναλυτής Έντβιν Κουλούρι που ήταν στο Δημοκρατικό Κόμμα.
