Το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία λόγω παρουσίας αερόστατων
ΚΟΣΜΟΣ
Βίλνιους Αεροδρόμιο Αεροστάτο

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία λόγω παρουσίας αερόστατων

Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανώς ένα αερόστατο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βίλνιους Τσιουρλιόνις περίπου στις 00:25 τοπική ώρα

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία λόγω παρουσίας αερόστατων
Οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας και οι πτήσεις εκτρέπονται, μετέδωσαν αργά χθες Σάββατο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LRT και το πρακτορείο ειδήσεων BNS, επικαλούμενοι τοπικούς αξιωματούχους.


Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανώς ένα αερόστατο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βίλνιους Τσιουρλιόνις περίπου στις 00:25 τοπική ώρα (23:25 ώρα Ελλάδας).

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν επίσης πιθανές θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο γύρω από το αεροδρόμιο και κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας.

Οι εμπορικές πτήσεις εκτρέπονται από το αεροδρόμιο, αν και η αιτία παραμένει ασαφής.

Οι πιθανολογούμενοι λόγοι περιλαμβάνουν ένα αερόστατο θερμού αέρα που παρασύρεται, παρεμβολές GPS ή άγνωστα drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία.

Ποικίλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες με θεάσεις και διεισδύσεις drones σε εναέριους χώρους ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου, προκάλεσαν προβλήματα σε αερομεταφορές.

Κλείσιμο
«Η εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω, εξ όσων γνωρίζουμε, μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το Βίλνιους», δήλωσε στο BNS ένας εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου LTOU.


