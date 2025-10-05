Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία λόγω παρουσίας αερόστατων
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους αναστέλλει την εναέρια κυκλοφορία λόγω παρουσίας αερόστατων
Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανώς ένα αερόστατο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βίλνιους Τσιουρλιόνις περίπου στις 00:25 τοπική ώρα
Οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας και οι πτήσεις εκτρέπονται, μετέδωσαν αργά χθες Σάββατο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας LRT και το πρακτορείο ειδήσεων BNS, επικαλούμενοι τοπικούς αξιωματούχους.
Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανώς ένα αερόστατο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βίλνιους Τσιουρλιόνις περίπου στις 00:25 τοπική ώρα (23:25 ώρα Ελλάδας).
Οι αρχικές αναφορές δείχνουν επίσης πιθανές θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο γύρω από το αεροδρόμιο και κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας.
Οι εμπορικές πτήσεις εκτρέπονται από το αεροδρόμιο, αν και η αιτία παραμένει ασαφής.
Οι πιθανολογούμενοι λόγοι περιλαμβάνουν ένα αερόστατο θερμού αέρα που παρασύρεται, παρεμβολές GPS ή άγνωστα drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία.
Ποικίλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες με θεάσεις και διεισδύσεις drones σε εναέριους χώρους ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου, προκάλεσαν προβλήματα σε αερομεταφορές.
«Η εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω, εξ όσων γνωρίζουμε, μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το Βίλνιους», δήλωσε στο BNS ένας εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου LTOU.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
WATCH: A video shows an unidentified ‘balloon’ in the vicinity of Vilnius Airport at around 00:25 local time. The video has been verified by the network. pic.twitter.com/tqjFSTpZX3— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 4, 2025
Ένα επαληθευμένο βίντεο κατέγραψε ένα άγνωστο αντικείμενο, πιθανώς ένα αερόστατο, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βίλνιους Τσιουρλιόνις περίπου στις 00:25 τοπική ώρα (23:25 ώρα Ελλάδας).
Οι αρχικές αναφορές δείχνουν επίσης πιθανές θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο γύρω από το αεροδρόμιο και κοντά στα σύνορα Λιθουανίας-Λευκορωσίας.
Οι εμπορικές πτήσεις εκτρέπονται από το αεροδρόμιο, αν και η αιτία παραμένει ασαφής.
Οι πιθανολογούμενοι λόγοι περιλαμβάνουν ένα αερόστατο θερμού αέρα που παρασύρεται, παρεμβολές GPS ή άγνωστα drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία.
Ποικίλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες με θεάσεις και διεισδύσεις drones σε εναέριους χώρους ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ άλλων σε αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Μονάχου, προκάλεσαν προβλήματα σε αερομεταφορές.
«Η εναέρια κυκλοφορία έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω, εξ όσων γνωρίζουμε, μιας πιθανής σειράς αερόστατων που κατευθύνονται προς το Βίλνιους», δήλωσε στο BNS ένας εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου LTOU.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα