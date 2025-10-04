Μελόνι: H προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Πόλεμος στη Γάζα Τζόρτζια Μελόνι

Μελόνι: H προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων

Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί, τονίζει σε δήλωσή της η Ιταλία πρωθυπουργός σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μελόνι: H προτεραιότητα τώρα είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων
Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

"Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί".





