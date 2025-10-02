Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Συγκρούστηκαν αεροπλάνα με 93 επιβαίνοντες σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
Μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες - Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη
Βίντεο που εξασφάλισε το CBS News από την πτήση 5047, δείχνει ζημιές στο φτερό του άλλου αεροσκάφους. Σε ηχητικό απόσπασμα, πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Φαίνεται πως υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας».
🚨 BREAKING: Two Delta Airlines jets have collided on the tarmac at LaGuardia Airport, New York.— Nation Today (@NationToday360) October 2, 2025
Reports indicate that one of the aircraft lost most of its wing in the accident. Details regarding the number of passengers or crew members injured are not yet available, and… pic.twitter.com/BXhIqH1DPo
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επρόκειτο για «χαμηλής ταχύτητας σύγκρουση» μεταξύ της πτήσης Endeavor Air 5047, που είχε φτάσει από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης Endeavor 5155, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό το Ρόανοκ στη Βιρτζίνια. Η Endeavor αποτελεί θυγατρική της Delta.
#MUNDO— CHTVHN (@chtvhn) October 2, 2025
🇺🇸 | Colisión entre dos aviones de Delta Airlines que se encontraban rodando en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, provocando el desprendimiento de las alas de una de las aeronaves. pic.twitter.com/xsrkilKcLm
Η Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 10 το βράδυ (τοπική ώρα). Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το φτερό του αεροσκάφους της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047.
Two Delta planes collide at New York's LaGuardia airport, leaving one without a wing— WION (@WIONews) October 2, 2025
.
.
.
.
.
.#DeltaPlane #NewYork #WIONUncut pic.twitter.com/VwIpmDy4bV
Μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.
Στην πτήση 5155 επέβαιναν 32 άτομα (28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος), ενώ στην πτήση 5047 βρίσκονταν 61 άτομα (57 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος). Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα αεροσκάφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό. Όσοι το χρειάζονταν εξασφάλισαν διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ όλοι επανατοποθετήθηκαν σε νέες πτήσεις για την Πέμπτη.
Σε δήλωσή της, η Delta ανέφερε: «Οι ομάδες μας στο αεροδρόμιο LaGuardia εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας θα εξυπηρετηθούν μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Connection που εκτελούσαν πτήσεις της Endeavor Air. Θα συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσουμε τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας βρίσκεται πάντα πάνω από όλα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr