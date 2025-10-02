Συγκρούστηκαν αεροπλάνα με 93 επιβαίνοντες σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Η αιτία του περιστατικού παραμένει άγνωστη, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν επηρεάστηκαν οι υπόλοιπες λειτουργίες του αεροδρομίου.Σε δήλωσή της, η Delta ανέφερε: «Οι ομάδες μας στο αεροδρόμιο LaGuardia εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας θα εξυπηρετηθούν μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Connection που εκτελούσαν πτήσεις της Endeavor Air. Θα συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσουμε τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας βρίσκεται πάντα πάνω από όλα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».