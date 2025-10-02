ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συγκρούστηκαν αεροπλάνα με 93 επιβαίνοντες σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Συγκρούστηκαν αεροπλάνα με 93 επιβαίνοντες σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά - Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες - Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη

Σύγκρουση δύο επιβατηγών αεροσκαφών της Delta Air Lines σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε τροχόδρομο του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο που εξασφάλισε το CBS News από την πτήση 5047, δείχνει ζημιές στο φτερό του άλλου αεροσκάφους. Σε ηχητικό απόσπασμα, πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Φαίνεται πως υπάρχει ένα αεροσκάφος που συγκρούστηκε μαζί μας».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επρόκειτο για «χαμηλής ταχύτητας σύγκρουση» μεταξύ της πτήσης Endeavor Air 5047, που είχε φτάσει από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης Endeavor 5155, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό το Ρόανοκ στη Βιρτζίνια. Η Endeavor αποτελεί θυγατρική της Delta.



Η Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 10 το βράδυ (τοπική ώρα). Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι το φτερό του αεροσκάφους της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047.

Κλείσιμο


Μία αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Στην πτήση 5155 επέβαιναν 32 άτομα (28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος), ενώ στην πτήση 5047 βρίσκονταν 61 άτομα (57 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος). Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από τα αεροσκάφη και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό. Όσοι το χρειάζονταν εξασφάλισαν διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ όλοι επανατοποθετήθηκαν σε νέες πτήσεις για την Πέμπτη.

Η αιτία του περιστατικού παραμένει άγνωστη, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, δεν επηρεάστηκαν οι υπόλοιπες λειτουργίες του αεροδρομίου.

Σε δήλωσή της, η Delta ανέφερε: «Οι ομάδες μας στο αεροδρόμιο LaGuardia εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας θα εξυπηρετηθούν μετά τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Delta Connection που εκτελούσαν πτήσεις της Endeavor Air. Θα συνεργαστούμε με όλες τις αρμόδιες αρχές για να εξετάσουμε τι συνέβη, καθώς η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού μας βρίσκεται πάντα πάνω από όλα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

