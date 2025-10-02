Κινέζος πέθανε σε live που παρακολουθούσαν 1.000 άτομα όταν το ιπτάμενο όχημά του συνετρίβη και έπιασε φωτιά - Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Σώστε τον», «καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» έγραφαν τρομοκρατημένοι followers του Κινέζου influencer με άλλους, ωστόσο, να βάζουν γελαστά emoji χωρίς να γνωρίζουν ότι είχε χάσει τη ζωή του στη συντριβή

Γιώργος Χρήστου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θάνατο βρήκε ο 55χρονος influencer Τανγκ Φειτζί στην Κίνα όταν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης πτήσης με ιπτάμενο όχημα, αυτό συνετρίβη και έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με την Daily Mail την ώρα του δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Τζιανγκέ, το live του Φειτζί παρακολουθούσαν περισσότερα από 1.000 άτομα.

Στο βίντεο φαίνεται το ελικοφόρο να περιστρέφεται, να συντρίβεται στο έδαφος και τελικά να πιάνει φωτιά.



«Σώστε τον», «καλέστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» έγραφαν τρομοκρατημένοι followers του Κινέζου influencer με άλλους, ωστόσο, να βάζουν γελαστά emoji χωρίς να γνωρίζουν ότι είχε χάσει τη ζωή του στη συντριβή.

Ο 55χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος ή αλεξίπτωτο, φέρεται να είχε κάνει μόνο μιας εβδομάδας θεωρητικά μαθήματα και έξι ώρες πτήσης με το ελικόφόρο αξίας 41.000 ευρώ.

Σύμφωνα με προηγούμενα βίντεο του 55χρονου, το αεροσκάφος ήταν ένα υπερελαφρύ, μονοθέσιο ελικόπτερο με ομοαξονικό ρότορα και καθαρό βάρος μόλις 115 κιλά ενώ μπορούσε να φτάσει σε μέγιστο υψόμετρο 600 μέτρων και τελική ταχύτητα περίπου 100 χλμ/ώρα.

