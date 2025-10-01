Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό των 6,9R στις Φιλιππίνες - Τρομακτικό βίντεο πάνω σε γέφυρα που σείεται
Κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια, κατέρρευσαν αθλητικό και εμπορικό κέντρο - Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή
Δεκατρείς άνθρωποι – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Manila Times.
Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.
Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.
Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή τρόμου που έζησαν οδηγοί την ώρα που διέσχιζαν γέφυρα, με τους αναβάτεςς δικύκλων να μην μπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους, καθώς η γέφυρα πήγαινε πέρα-δώθε σαν εκκρεμές.
Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.
6.9 earthquake STRIKES Bantayan Island, Philippines— On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025
Cross falls right off the church#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/Lg8wADZUIw
#EXCLUSIVE ANOTHER POV (16) - PHILIPPINES: MAGNITUDO 6.9 EARTHQUAKE HITS CEBU ISLAND— Agraprana Pahlawan - WWIII ALERT (@skynewsagra) September 30, 2025
Wednesday, 1st October 2025 pic.twitter.com/qfLhpqvoLm
Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.
KEEP SAFE 🙏— The Philippine Star (@PhilippineStar) September 30, 2025
WATCH: Situation at the Colon Night Market in Cebu City following the magnitude 6.7 earthquake on Tuesday night.
Intensity VI was recorded in Cebu City, while the epicenter was located 17 kilometers northeast of Bogo City, according to Phivolcs. Aftershocks and… pic.twitter.com/F3K6AhqAt0
«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.
Panic at an international pageant in Cebu as 6.9 magnatudie earthquake hits Philippines#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/hwDZuXiXz8— On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.
