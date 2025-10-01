Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό των 6,9R στις Φιλιππίνες - Τρομακτικό βίντεο πάνω σε γέφυρα που σείεται
Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον σεισμό των 6,9R στις Φιλιππίνες - Τρομακτικό βίντεο πάνω σε γέφυρα που σείεται

Κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια, κατέρρευσαν αθλητικό και εμπορικό κέντρο - Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή

Περίπου 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε χθες Τρίτη τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες, προκαλώντας καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας.

Δεκατρείς άνθρωποι – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, σύμφωνα με την εφημερίδα Manila Times.

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν κατολίσθηση παρέσυρε τα σπίτια τους στην πόλη Μπόγκο, στο βόρειο τμήμα της νήσου Σεμπού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Νοσηλευτικό προσωπικό μεταφέρει έναν κάτοικο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την πόλη Σέμπου


Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN της Μανίλας μετέδωσε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από αθλητικό κέντρο που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, και ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή τρόμου που έζησαν οδηγοί την ώρα που διέσχιζαν γέφυρα, με τους αναβάτεςς δικύκλων να μην μπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους, καθώς η γέφυρα πήγαινε πέρα-δώθε σαν εκκρεμές.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, αξιωματούχος των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», τόνισε στο AFP.



Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται στην περιοχή.



Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης πως ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο κατέρρευσαν στο νησί Μπανταγιάν. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Σεμπού και σε γειτονικά νησιά, επισημαίνουν.


«Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», δήλωσε η Άγκνες Μέρτσα, νοσηλεύτρια στο Μπανταγιάν. «Οι γείτονες έφυγαν τρέχοντας. Δύο νεαροί βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, όπως είχαν διδαχθεί στους προσκόπους», αφηγήθηκε η 65χρονη στο AFP.






Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.






