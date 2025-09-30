Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Δείτε βίντεο

2/

Magnitude 7.0 earthquake struck Leyte, Philippines at 1400 UTC (22:00 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem



Location near 11.1N 124.3E, depth 10 km. No tsunami threat reported, and no action required based on current assessments. pic.twitter.com/cP7xcufeL8 — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε αργά την Τρίτη (στις 21:59 τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα.