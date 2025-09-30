Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Δείτε βίντεο

Πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές το επίκεντρο - Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Δείτε βίντεο
Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε αργά την Τρίτη (στις 21:59 τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.


Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.


Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026

Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης