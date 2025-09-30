Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας - Δείτε βίντεο
Πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές το επίκεντρο - Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι
Σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ συγκλόνισε αργά την Τρίτη (στις 21:59 τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.
Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.
Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu....pic.twitter.com/5BebMAFgpj— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
Το εστιακό βάθος είναι στα 10 χιλιόμετρα.
2/— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Magnitude 7.0 earthquake struck Leyte, Philippines at 1400 UTC (22:00 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem
Location near 11.1N 124.3E, depth 10 km. No tsunami threat reported, and no action required based on current assessments. pic.twitter.com/cP7xcufeL8
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
