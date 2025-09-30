Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Δείτε βίντεο
Κατάρρευση ενός κτιρίου και διακοπές ρεύματος – Δεν υπήρχε κίνδυνος για τσουνάμι
Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, δήλωσε αστυνομικός στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.
Nahulicam sa Cebu bridge during earthquake.. Sep 30, 2025 at 9:59pm! Credits to the owner. Not my cam. #earthquake #cebu pic.twitter.com/Q4Cj47glsk— _mockingjay (@dadnxtdoor_) September 30, 2025
6.9 earthquake STRIKES Bantayan Island, Philippines— On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025
Cross falls right off the church#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/Lg8wADZUIw
Panic at an international pageant in Cebu as 6.9 magnatudie earthquake hits Philippines#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/hwDZuXiXz8— On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025
Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu....pic.twitter.com/5BebMAFgpj— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.
2/— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Magnitude 7.0 earthquake struck Leyte, Philippines at 1400 UTC (22:00 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem
Location near 11.1N 124.3E, depth 10 km. No tsunami threat reported, and no action required based on current assessments. pic.twitter.com/cP7xcufeL8
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.
Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι και ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων.
Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.
