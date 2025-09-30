Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Σεισμός

Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Δείτε βίντεο

Κατάρρευση ενός κτιρίου και διακοπές ρεύματος – Δεν υπήρχε κίνδυνος για τσουνάμι

Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Δείτε βίντεο
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, δήλωσε αστυνομικός στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.





Κλείσιμο

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας« και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι και ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.


