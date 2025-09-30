Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον δίκαιο αγώνα τους στην Ουκρανία
Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον δίκαιο αγώνα τους στην Ουκρανία
«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.
«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.
«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν σε ομιλία του για την Ημέρα Επανένωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και των περιοχών Ζαπορόζιε και Χερσώνα με τη Ρωσία.
«Αγωνιζόμαστε και νικάμε, διαφυλάσσοντας τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα, την κοινή μας μνήμη και αξίες, τη ρωσική γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την πίστη, καθώς και το ιερό μας δικαίωμα να τιμούμε τα κατορθώματα των προγόνων μας, γενιές αληθινών πατριωτών της Ρωσίας, τόσο πολεμιστών όσο και εργατών. Μαζί, ώμο με ώμο, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το κοινό μας σπίτι - ένα μεγάλο και ανεξάρτητο έθνος, ένα κυρίαρχο κράτος. Θα ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία και θα βγούμε ακόμη πιο δυνατοί», τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.
«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν σε ομιλία του για την Ημέρα Επανένωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ και των περιοχών Ζαπορόζιε και Χερσώνα με τη Ρωσία.
«Αγωνιζόμαστε και νικάμε, διαφυλάσσοντας τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα, την κοινή μας μνήμη και αξίες, τη ρωσική γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την πίστη, καθώς και το ιερό μας δικαίωμα να τιμούμε τα κατορθώματα των προγόνων μας, γενιές αληθινών πατριωτών της Ρωσίας, τόσο πολεμιστών όσο και εργατών. Μαζί, ώμο με ώμο, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το κοινό μας σπίτι - ένα μεγάλο και ανεξάρτητο έθνος, ένα κυρίαρχο κράτος. Θα ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία και θα βγούμε ακόμη πιο δυνατοί», τονίζει ο Ρώσος πρόεδρος.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα