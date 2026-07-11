Τουλάχιστον έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
Τουλάχιστον έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια
Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
Kiev was just targeted by 8 Iskander ballistic missiles.— ayden (@squatsons) July 11, 2026
No warning were issued before the strike. pic.twitter.com/o07B0zGOwi
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
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