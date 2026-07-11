Έξι νεκροί στην Ουκρανία και 12 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα
Νέα επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο
Σύμφωνα με ανταποκριτές στο Κίεβο, οι πρώτες εκρήξεις ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μερικά λεπτά αφού ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στην πρωτεύουσα.
Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.
Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς»
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από τον προσωρινό δήμαρχο Αρτέμ Κομπζάρ εικονίζονται ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό λεωφορείο, που έχουν καταστραφεί, καθώς και κρατήρες από εκρήξεις στο έδαφος.
‼️Eight people have been injured in Russia’s attack on Kyiv.— ZMiST (@ZMiST_Ua) July 11, 2026
Among the wounded is an 11-year-old boy, according to Mayor Vitali Klitschko.
Four of the injured have been hospitalized, while the others received medical assistance at the scene. pic.twitter.com/OVRwruObxG
Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σίμπιχα χαρακτήρισε τα πλήγματα αυτά «εσκεμμένο φόνο αμάχων» και κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να παράσχουν στο Κίεβο μέσα αναχαίτισης των ρωσικών πυραύλων, κυρίως των βαλλιστικών.
Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στοίχισε επίσης τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα (νότια Ουκρανία), οδηγούς φορτηγών, σύμφωνα με τις ουκρανικές λιμενικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι επλήγη επίσης ένα πλοίο με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Στο Κίεβο, δώδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων «δύο παιδιά 10 και 11 ετών», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Δύο σειρές εκρήξεων ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονται επιτόπου, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία.
🚨 UPDATE: Russia launched a ballistic missile attack on Kyiv, sparking a fire at the impact site.— Inside the conflict (@InsidConflict) July 11, 2026
Kyiv Mayor Vitali Klitschko said 3 people were injured—2 were hospitalized, while 1 was treated at the scene. Reports also indicate the death toll has risen to 6. https://t.co/0YFO6AZ2wh pic.twitter.com/0L25mFLXa0
«Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν καν σημάνει ο αντιαεροπορικός συναγερμός», δήλωσε επίσης.
Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να συνδέεται με τη χρησιμοποίηση από τη Ρωσία αντιαεροπορικών πυραύλων των συστημάτων S-400, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του Σέργκιι Στερνένκο, συμβούλου στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.
Ενώ είχαν αρχικά κατασκευασθεί για να πλήττουν αεροπορικούς στόχους, αυτοί οι πύραυλοι εδάφους-αέρος έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρλεθόν από το Ρωσία ως βαλλιστικοί πύραυλοι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος.
«Είναι πιο δύσκολο να εντοπισθούν από τα ραντάρ», εξηγεί ο Στερνένκο. «Δεν υπάρχει καμιά στρατιωτική λογική σε τέτοιες επιθέσεις, είναι απλώς τρομοκρατία», έγραψε.
🇷🇺⚔️🇺🇦 - Explosions have been reported in Kyiv early on July 11 amid a fresh wave of Russian ballistic missile and drone strikes on the Ukrainian capital.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 11, 2026
Local officials, including Kyiv Mayor Vitali Klitschko, confirmed impacts and damage in multiple districts, with rescue… pic.twitter.com/Trmkhn7Q9p
Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν ενω ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη, στο περιθωριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι η Ουκρανία μπορεί να πάρει άδεια για να κατασκευάζει η ίδια τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot.
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