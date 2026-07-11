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Τουρκία: Εντολή προφυλάκισης για 36 υπόπτους, στο στόχαστρο και δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα
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Τουρκία: Εντολή προφυλάκισης για 36 υπόπτους, στο στόχαστρο και δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για δωροδοκία και χειραγώγηση διαγωνισμών, ενώ ο δήμαρχος της Τσανκάγια δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές

Τουρκία: Εντολή προφυλάκισης για 36 υπόπτους, στο στόχαστρο και δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα
Ο Τούρκος εισαγγελέας στην Άγκυρα διέταξε την προφυλάκιση 36 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου μιας περιοχής της Άγκυρας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, στο πλαίσιο μιας έρευνας για καταγγελίες περί δωροδοκίας και χειραγώγησης διαγωνισμών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους, ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα.

Σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Χουσεΐν Καν Γκουνέρ δήμαρχος της περιοχής Τσανκάγια της Άγκυρας, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ανέφερε ότι ο ίδιος πληροφόρησε τις αρχές για το που βρίσκεται κι έθεσε στη διάθεσή τους, ένα αντικλείδι του σπιτιού του, για τους αστυνομικούς που διεξάγουν την έρευνα, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στην Άγκυρα.

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