Τυφώνας Μπάβι: Πάνω από 600.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Κίνα
Τυφώνας Μπάβι: Πάνω από 600.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Κίνα
Αναμένεται ότι θα πλήξει την πόλη Γουεντζόου - Ο Μπάβι παραμένει επικίνδυνος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου υγρασίας που διατηρεί εντός της ζώνης των βροχοπτώσεων του, που έχουν περίπου το μέγεθος της Γαλλίας
Η Κίνα απομάκρυνε σήμερα από τις εστίες τους περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, καθώς προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος αναμένεται ότι θα πλήξει την πόλη Γουεντζόου στα ανατολικά της χώρας, αφού έπληξε τα νησιά Σακισίμα στα νότια της Ιαπωνίας, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, περνώντας πολύ κοντά από τη βόρεια Ταϊβάν.
Παρά το γεγονός ότι ο Μπαβί συνεχίζει να επιβραδύνει και να εξασθενεί στη βορειοδυτική πορεία του πάνω από ψυχρότερες θάλασσες, παραμένει ακόμα επικίνδυνος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου υγρασίας που διατηρεί εντός της ζώνης των βροχοπτώσεων του, που έχουν περίπου το μέγεθος της Γαλλίας.
Ο Μπαβί προβλέπεται να φτάσει στις περιοχές γύρω από την Γουεντζόου που έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).
Παρά το γεγονός ότι ο Μπαβί συνεχίζει να επιβραδύνει και να εξασθενεί στη βορειοδυτική πορεία του πάνω από ψυχρότερες θάλασσες, παραμένει ακόμα επικίνδυνος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου υγρασίας που διατηρεί εντός της ζώνης των βροχοπτώσεων του, που έχουν περίπου το μέγεθος της Γαλλίας.
Over 1.8 million people have been evacuated in China as Typhoon Bavi approaches Wenzhou, bringing strong winds and heavy rainfall.https://t.co/3kJVFgALma— News Central TV (@NewsCentralTV) July 11, 2026
Ο Μπαβί προβλέπεται να φτάσει στις περιοχές γύρω από την Γουεντζόου που έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).
Typhoon Bavi lashes Zhejiang coast, bringing strong winds, heavy waves on July 11.#China #TyphoonBavi pic.twitter.com/20PojJ8fcn— CCTV+ (@CCTV_Plus) July 11, 2026
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