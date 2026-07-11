Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή στα 25 του ο Τζέιντεν Άνταμς της Νότιας Αφρικής
Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή στα 25 του ο Τζέιντεν Άνταμς της Νότιας Αφρικής
Πριν από λίγες ημέρες έπαιξε στο Μουντιάλ - Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άνταμς έπασχε από κατάθλιψη και πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε
Με ένα τραγικό γεγονός ξεκίνησε η 11η του Ιουλίου για τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Ο Τζέιντεν Ανταμς, διεθνής μέσος της Νότιας Αφρικής, με τρεις συμμετοχές στο φετινό Μουντιάλ απεβίωσε σε ηλικία μόλις 25 ετών, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή των Μαμελόντι Σάνταουνς, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άνταμς έπασχε από κατάθλιψη και πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε.
Οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας του Δυτικού Ακρωτηρίου έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα θλιβερά νέα του θανάτου του νεαρού αθλητή, που μέχρι πριν λίγες ημέρες αγωνιζόταν με το εθνόσημο στο στήθος, στα γήπεδα του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η σορός του βρέθηκε σε κατοικία στο Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν. Ακόμη, διερευνάται και το εάν ο παίκτης αυτοκτόνησε, ενώ υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο Ανταμς πριν δύο εβδομάδες έχασε τη γιαγιά του, αλλά επέδειξε απόλυτο επαγγελματισμό και αγωνίστηκε κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της εθνικής του ομάδας.
Ηταν βασικός στα πρώτα δύο ματς με το Μεξικό και την Τσεχία, ενώ μπήκε αλλαγή στην τρίτη αναμέτρηση, στη φάση των ομίλων, στο 1-0 επί της Νοτίου Κορέας, μία νίκη που χάρισε την πρόκριση στη Νότια Αφρική.
Στο πρώτο νοκ άουτ ματς για τη φάση των 32, με τον Καναδά, όπου οι Μπαφάνα Μπαφάνα ηττήθηκαν με 1-0 και αποκλείστηκαν ο Ανταμς δεν αγωνίστηκε.
Η τραγική είδηση έχει ασφαλώς βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Νοτίου Αφρικής και έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και ανείπωτη θλίψη.
Ο Ανταμς ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της χώρας και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του αφρικανικού Τσάμπιονς Λιγκ με τους Μαμελόντι Σάνταουνς τη σεζόν 2025/26.
Ο Τζέιντεν Ανταμς, διεθνής μέσος της Νότιας Αφρικής, με τρεις συμμετοχές στο φετινό Μουντιάλ απεβίωσε σε ηλικία μόλις 25 ετών, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή των Μαμελόντι Σάνταουνς, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άνταμς έπασχε από κατάθλιψη και πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησε.
Οι αστυνομικές αρχές της επαρχίας του Δυτικού Ακρωτηρίου έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα θλιβερά νέα του θανάτου του νεαρού αθλητή, που μέχρι πριν λίγες ημέρες αγωνιζόταν με το εθνόσημο στο στήθος, στα γήπεδα του Μουντιάλ.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η σορός του βρέθηκε σε κατοικία στο Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν. Ακόμη, διερευνάται και το εάν ο παίκτης αυτοκτόνησε, ενώ υπάρχει αναμονή για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο Ανταμς πριν δύο εβδομάδες έχασε τη γιαγιά του, αλλά επέδειξε απόλυτο επαγγελματισμό και αγωνίστηκε κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία της εθνικής του ομάδας.
Ηταν βασικός στα πρώτα δύο ματς με το Μεξικό και την Τσεχία, ενώ μπήκε αλλαγή στην τρίτη αναμέτρηση, στη φάση των ομίλων, στο 1-0 επί της Νοτίου Κορέας, μία νίκη που χάρισε την πρόκριση στη Νότια Αφρική.
Heartbreaking news. South Africa international and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly passed away at the age of 2,5, @SundayWorldZA confirm. 💔🇿🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Adams recently made his World Cup debut with South Africa and played a key role in Mamelodi Sundowns’ successful CAF… pic.twitter.com/NfRXLr57q7
Στο πρώτο νοκ άουτ ματς για τη φάση των 32, με τον Καναδά, όπου οι Μπαφάνα Μπαφάνα ηττήθηκαν με 1-0 και αποκλείστηκαν ο Ανταμς δεν αγωνίστηκε.
Η τραγική είδηση έχει ασφαλώς βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Νοτίου Αφρικής και έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και ανείπωτη θλίψη.
Ο Ανταμς ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της χώρας και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του αφρικανικού Τσάμπιονς Λιγκ με τους Μαμελόντι Σάνταουνς τη σεζόν 2025/26.
Η ένωση παικτών της Νοτίου Αφρικής προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση για τον Τζέιντεν Ανταμς τονίζοντας: «Ο θάνατος έκλεψε σκληρά έναν από εμάς».
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