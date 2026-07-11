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Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, δύο νεκροί και 19 τραυματίες
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Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, δύο νεκροί και 19 τραυματίες

Το Κίεβο ζητά άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη οικισμού στην περιοχή Σούμι

Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, δύο νεκροί και 19 τραυματίες
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Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.

«Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.

«Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Μπαχίβσκ στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Μπαχίβσκ στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά αυτή, από το πεδίο της μάχης.
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