Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, δύο νεκροί και 19 τραυματίες
Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην Ουκρανία, δύο νεκροί και 19 τραυματίες
Το Κίεβο ζητά άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη οικισμού στην περιοχή Σούμι
Η Ρωσία επιτέθηκε σήμερα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones με συνέπεια το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 19 δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς το Κίεβο αναμένει αμυντικές προμήθειες και πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ όσα αποθέματα πυρομαχικών έχουν απομείνει, είναι εκτεθειμένα στις επιθέσεις των Ρώσων.
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.
«Πολιτικές υποδομές επλήγησαν πριν ακόμα σημάνει ο συναγερμός για την αεροπορική επιδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συνεργεία διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή που δέχθηκε την επίθεση.
«Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά αυτή, από το πεδίο της μάχης.
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα Κίεβο, από μία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους τύπου κρουζ και drones.
Russia attacked Ukraine overnight with more than 120 drones and 12 missiles, half of them ballistic.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 11, 2026
▪️ Odesa region:
A Russian missile strike on Odesa this morning killed two people. One more person suffered shrapnel wounds.
Russia struck civilian infrastructure.
Last night,… pic.twitter.com/hAbbRGLl0K
Another difficult night for Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 11, 2026
A Russian missile attack injured 11 people, including an 11-year-old boy.
📹: A huge crater left by a Russian ballistic missile strike on a residential neighborhood in Kyiv / Yan Dobronosov / Telegraf https://t.co/8AvsotGGtk pic.twitter.com/QAqLx5Zr7a
«Οι υπερασπιστές μας κατάφεραν να καταρρίψουν τους περισσότερους από τους στόχους, αλλά όχι τους βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο ίδιος, καλώντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν γρήγορα τα πακέτα υποστήριξης της αντιαεροπορικής άμυνας που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Μπαχίβσκ στην περιοχή Σούμι της ΟυκρανίαςΟι ρωσικές δυνάμεις πήραν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Μπαχίβσκ στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά αυτή, από το πεδίο της μάχης.
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