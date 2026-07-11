Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν «1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε», στέλνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να αναγνωρίσει, επίσης, δημόσια ότι τα Στενά είναι ανοιχτά - «Αν αυτή δεν είναι η θέση τους τότε δεν θα είναι μια καλή ημέρα για αυτούς» λέει Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios