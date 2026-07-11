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Θρίλερ στο Βερολίνο, ένοπλος άντρας κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Βερολίνο Ομηρία Σούπερ μάρκετ

Θρίλερ στο Βερολίνο, ένοπλος άντρας κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες

Ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον δράστη - Η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος άνδρας κρατούσε μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες, έληξε αίσια το πρωί του Σαββάτου. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα Rewe στο Μαρίενφελντε, ακινητοποιώντας τον δράστη και απελευθερώνοντας τη γυναίκα.

Θρίλερ στο Βερολίνο, ένοπλος άντρας κράτησε όμηρο ταμία σούπερ μάρκετ για 11 ώρες
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Αίσιο τέλος είχε η ομηρεία που εκτυλίχθηκε σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όταν ένοπλος άνδρας κράτησε ως όμηρο μια ταμία για πάνω από έντεκα ώρες.

Ο εφιάλτης έληξε το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 (τοπική ώρα) σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μάριενφελντε, στα νότια της γερμανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ακινητοποίησε μία γυναίκα μέσα στο κατάστημα και την απείλησε.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο  αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και η επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων (SEK). Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο βρίσκονται επίσης ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής.

Τα ξημερώματα, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σκάλα για να αποκτήσουν καλύτερη οπτική εικόνα στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις συνομιλίες με τον δράστη.

Στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι

Την ώρα του περιστατικού μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν εργαζόμενοι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν και παραμένουν κοντά στο σημείο υπό την προστασία των αρχών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται να καταθέσουν στις αστυνομικές αρχές για όσα είδαν κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

Το σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε ήσυχη κατοικημένη περιοχή του Μάριενφελντε, όπου υπάρχουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή τα αίτια της ομηρίας.
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