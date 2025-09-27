Η ΕΕ προχωρά τα σχέδια για το «Drone Wall» μετά τις ανησυχητικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου
Η ΕΕ προχωρά τα σχέδια για το «Drone Wall» μετά τις ανησυχητικές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου
Κερδίζει έδαφος η πρόταση για χορήγηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με εγγύηση τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να προχωρήσει με τα σχέδια δημιουργίας ενός «τείχους κατά των drones» στα ανατολικά της σύνορα, την ώρα που κερδίζει έδαφος η πρόταση για χορήγηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με εγγύηση τα δεσμευμένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τον Guardian, μετά από σύσκεψη με υπουργούς 10 κρατών-μελών, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με εκπροσώπους της Ουκρανίας, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Αντριους Κουμπίλιους, τόνισε ότι η δημιουργία του «drone wall» για την προστασία από εναέριες εισβολές αποτελεί άμεση προτεραιότητα και κεντρικό στοιχείο της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ένωσης.
Η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του τείχους έγινε πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες εισβολές από drones σε Δανία, Πολωνία και Ρουμανία, αλλά και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται. Ο Κουμπίλιους τόνισε ότι είναι καίριας σημασίας η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εντοπισμού, που θα περιλαμβάνει ραντάρ και ηχητικούς αισθητήρες, καθώς και μηχανισμών αναχαίτισης και κατάρριψης drones. Αναγνώρισε, ωστόσο, το πρόβλημα του κόστους, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιείς πύραυλο του 1 εκατομμυρίου για να καταρρίψεις ένα drone που κοστίζει 10.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τις «ανεύθυνες» και «επικίνδυνες».
Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν που διέρρευσε, η ΕΕ εξετάζει σχέδιο για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη. Αν και η Ένωση ήδη αξιοποιεί τα κέρδη που αποφέρουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ανέγγιχτο.
Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο αντιστέκονταν μέχρι τώρα στις πιέσεις για κατάσχεση των ρωσικών κεφαλαίων, τα περισσότερα εκ των οποίων φυλάσσονται στο Euroclear των Βρυξελλών. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε με άρθρο του στους Financial Times ότι στηρίζει πλέον τη δημιουργία ενός νομικά ασφαλούς χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.
Ο Μερτς τόνισε ότι, ιδανικά, τα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν και με πλειοψηφία, αναγνωρίζοντας εμμέσως την ανάγκη να αποφευχθεί πιθανό βέτο από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.
Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες, γεγονός που δίνει στη Βουδαπέστη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ, αν και η Ουγγαρία δεν έχει ποτέ μπλοκάρει την επιβολή τους.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν επίσης ότι έχουν βρει μια νομική λύση ώστε να αποφευχθεί η απαίτηση ομοφωνίας, με αποτέλεσμα το κόστος του δανείου να επιβαρύνει τελικά τη Ρωσία και όχι τα κράτη-μέλη, τα οποία θα λειτουργήσουν μόνο ως εγγυητές.
Οι Eυρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το «τείχος drones» και το χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τον Guardian, μετά από σύσκεψη με υπουργούς 10 κρατών-μελών, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και με εκπροσώπους της Ουκρανίας, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Αντριους Κουμπίλιους, τόνισε ότι η δημιουργία του «drone wall» για την προστασία από εναέριες εισβολές αποτελεί άμεση προτεραιότητα και κεντρικό στοιχείο της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ένωσης.
Η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του τείχους έγινε πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες εισβολές από drones σε Δανία, Πολωνία και Ρουμανία, αλλά και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται. Ο Κουμπίλιους τόνισε ότι είναι καίριας σημασίας η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος εντοπισμού, που θα περιλαμβάνει ραντάρ και ηχητικούς αισθητήρες, καθώς και μηχανισμών αναχαίτισης και κατάρριψης drones. Αναγνώρισε, ωστόσο, το πρόβλημα του κόστους, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιείς πύραυλο του 1 εκατομμυρίου για να καταρρίψεις ένα drone που κοστίζει 10.000 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί κατάρριψης ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τις «ανεύθυνες» και «επικίνδυνες».
Το σχέδιο για το δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ
Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν που διέρρευσε, η ΕΕ εξετάζει σχέδιο για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρώπη. Αν και η Ένωση ήδη αξιοποιεί τα κέρδη που αποφέρουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, το αρχικό κεφάλαιο παραμένει ανέγγιχτο.
Η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο αντιστέκονταν μέχρι τώρα στις πιέσεις για κατάσχεση των ρωσικών κεφαλαίων, τα περισσότερα εκ των οποίων φυλάσσονται στο Euroclear των Βρυξελλών. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε με άρθρο του στους Financial Times ότι στηρίζει πλέον τη δημιουργία ενός νομικά ασφαλούς χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.
Ο Μερτς τόνισε ότι, ιδανικά, τα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν και με πλειοψηφία, αναγνωρίζοντας εμμέσως την ανάγκη να αποφευχθεί πιθανό βέτο από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που διατηρεί στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο.
Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες, γεγονός που δίνει στη Βουδαπέστη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ, αν και η Ουγγαρία δεν έχει ποτέ μπλοκάρει την επιβολή τους.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν επίσης ότι έχουν βρει μια νομική λύση ώστε να αποφευχθεί η απαίτηση ομοφωνίας, με αποτέλεσμα το κόστος του δανείου να επιβαρύνει τελικά τη Ρωσία και όχι τα κράτη-μέλη, τα οποία θα λειτουργήσουν μόνο ως εγγυητές.
Οι Eυρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το «τείχος drones» και το χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε βίντεο: Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
Times of Israel: Το σχέδιο 21 σημείων από τις ΗΠΑ για τη Γάζα - Παραμένουν οι κάτοικοι, αφοπλίζεται η Χαμάς, προοπτική για παλαιστινιακό κράτος
Αμφιλεγόμενη απόφαση Χέγκσεθ: Τα μετάλλια παραμένουν στους στρατιώτες που συμμετείχαν στη «Σφαγή του Πληγωμένου Γόνατου»
Δείτε βίντεο: Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
Times of Israel: Το σχέδιο 21 σημείων από τις ΗΠΑ για τη Γάζα - Παραμένουν οι κάτοικοι, αφοπλίζεται η Χαμάς, προοπτική για παλαιστινιακό κράτος
Αμφιλεγόμενη απόφαση Χέγκσεθ: Τα μετάλλια παραμένουν στους στρατιώτες που συμμετείχαν στη «Σφαγή του Πληγωμένου Γόνατου»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα