Πρώην ευρωβουλευτής του Reform Uk ομολογεί ότι δωροδοκήθηκε για επερωτήσεις υπέρ της Ρωσίας

Ο δικαστής τόνισε ότι ο πρώην πολιτικός «είχε δεχθεί να καταθέτει επ’ αμοιβή επερωτήσεις και να κάνει δηλώσεις υποστήριξης προς τα φιλορωσικά κόμματα» στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας