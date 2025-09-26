Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Πρώην ευρωβουλευτής του Reform Uk ομολογεί ότι δωροδοκήθηκε για επερωτήσεις υπέρ της Ρωσίας
Πρώην ευρωβουλευτής του Reform Uk ομολογεί ότι δωροδοκήθηκε για επερωτήσεις υπέρ της Ρωσίας
Ο δικαστής τόνισε ότι ο πρώην πολιτικός «είχε δεχθεί να καταθέτει επ’ αμοιβή επερωτήσεις και να κάνει δηλώσεις υποστήριξης προς τα φιλορωσικά κόμματα» στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο Νέιθαμ Γκιλ, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βρετανία και πρώην ηγέτης του Reform UK στην Ουαλία δήλωσε ένοχος για κατηγορίες περί δωροδοκίας σε σχέση με φιλορωσικές δηλώσεις που έκανε επ' αμοιβή.
Ο Γκιλ εμφανίσθηκε στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι του Λονδίνου και παραδέχθηκε την ενοχή του για οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που σχετίζονται με πληρωμές που έλαβε από τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιούλιο του 2019, συμφωνώντας να δεχτεί χρήματα «που συνιστούν την ακατάλληλη εκτέλεση ... ως κάτοχος αιρετού αξιώματος».
Ο 52χρονος πρώην βουλευτής αρνήθηκε την κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία με τον πρώην Ουκρανό πολιτικό Όλεγκ Βολόσιν.
Ο δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκρουμπ δήλωσε ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση, λέγοντας ότι ο Γκιλ «είχε δεχθεί να καταθέτει επ’ αμοιβή επερωτήσεις και να κάνει δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξης προς τα φιλορωσικά κόμματα» στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο εισαγγελέας Μαρκ Χέιγουντ είπε ότι οι κατηγορίες περί δωροδοκίας σχετίζονται με μηνύματα στην εφαρμογή WhatsApp τα οποία ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο του Γκιλ, όταν αυτό κατασχέθηκε από την αστυνομία το 2021.
Ο Χέιγουντ είπε ότι τα μηνύματα έδειξαν τη συμφωνία που έκανε ο Γκιλ να δέχεται χρήματα με αντάλλαγμα ορισμένες δραστηριότητες, όπως η υποβολή ερωτήσεων προς εξέταση στο κοινοβούλιο, η επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η υποβολή δηλώσεων.
Ο Γκιλ έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) το 2014 και ηγήθηκε του κόμματος στην Ουαλία το 2016.
Αποχώρησε από το κόμμα το 2018 και εντάχθηκε τον επόμενο χρόνο στο Κόμμα Brexit, προκάτοχο του Κόμματος Μεταρρύθμισης. Ο Γκιλ παρέμεινε εκλεγμένο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.
Το Κόμμα της Μεταρρύθμισης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.
Ο Γκιλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την καταδίκη του τον Νοέμβριο, αλλά ο Τσίμα-Γκραμπ τον προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης».
Ο Γκιλ εμφανίσθηκε στο δικαστήριο Όλντ Μπέιλι του Λονδίνου και παραδέχθηκε την ενοχή του για οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας που σχετίζονται με πληρωμές που έλαβε από τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιούλιο του 2019, συμφωνώντας να δεχτεί χρήματα «που συνιστούν την ακατάλληλη εκτέλεση ... ως κάτοχος αιρετού αξιώματος».
Ο 52χρονος πρώην βουλευτής αρνήθηκε την κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία με τον πρώην Ουκρανό πολιτικό Όλεγκ Βολόσιν.
Ο δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκρουμπ δήλωσε ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση, λέγοντας ότι ο Γκιλ «είχε δεχθεί να καταθέτει επ’ αμοιβή επερωτήσεις και να κάνει δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξης προς τα φιλορωσικά κόμματα» στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο εισαγγελέας Μαρκ Χέιγουντ είπε ότι οι κατηγορίες περί δωροδοκίας σχετίζονται με μηνύματα στην εφαρμογή WhatsApp τα οποία ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο του Γκιλ, όταν αυτό κατασχέθηκε από την αστυνομία το 2021.
Ο Χέιγουντ είπε ότι τα μηνύματα έδειξαν τη συμφωνία που έκανε ο Γκιλ να δέχεται χρήματα με αντάλλαγμα ορισμένες δραστηριότητες, όπως η υποβολή ερωτήσεων προς εξέταση στο κοινοβούλιο, η επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους, η διοργάνωση εκδηλώσεων και η υποβολή δηλώσεων.
Ο Γκιλ έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) το 2014 και ηγήθηκε του κόμματος στην Ουαλία το 2016.
Αποχώρησε από το κόμμα το 2018 και εντάχθηκε τον επόμενο χρόνο στο Κόμμα Brexit, προκάτοχο του Κόμματος Μεταρρύθμισης. Ο Γκιλ παρέμεινε εκλεγμένο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.
Το Κόμμα της Μεταρρύθμισης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.
Ο Γκιλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την καταδίκη του τον Νοέμβριο, αλλά ο Τσίμα-Γκραμπ τον προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης».
Ειδήσεις σήμερα:
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα