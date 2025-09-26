Φόβοι για τις απειλές Τραμπ για δασμούς έως και 100% στα φάρμακα - «Θα δημιουργηθεί η χειρότερη των καταστάσεων»

«Θα εφαρμόσουμε φόρο 50% σε όλα τα έπιπλα κουζίνας, τους νιπτήρες μπάνιου και τα συναφή προϊόντα» ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου και «φόρο 30% στα έπιπλα με ταπετσαρία», έγραψε.Σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, το 2022 το 60% των επίπλων που πωλήθηκαν στη χώρα ήταν εισαγόμενα, με προέλευση κυρίως από την Ασία, περιλαμβανομένου του 86% των ξύλινων επίπλων και του 42% των επίπλων με ταπετσαρία.Αυτή η νέα δασμολογική επίθεση αναζωπυρώνει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αποστολή του είναι η αναζωογόνηση της αμερικανικής βιομηχανίας μέσω προστατευτικών πολιτικών, σηματοδοτώντας μια πλήρη αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ.Η κυβέρνησή του έχει επιβάλει δασμούς 10% στις εισαγωγές προϊόντων από όλες τις χώρες, με το ποσοστό να είναι πολύ πιο αυξημένο για κάποιες οι οποίες εισάγουν από τις ΗΠΑ προϊόντα μικρότερης αξίας από αυτά που εξάγουν.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει επιπλέον δασμούς στους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η ΕΕ και η Κίνα.