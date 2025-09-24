Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ρωσία: Αύξηση 2% στον ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία προωθεί η κυβέρνηση
Ρωσία: Αύξηση 2% στον ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία προωθεί η κυβέρνηση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου
Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει να αυξηθεί, από το 2026, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 22% από 20% για να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες κατά το τέταρτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν αυξήσει τη φορολογία των πλουσίων στη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.
Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε πως οι αυξήσεις των φόρων «έχουν πρωταρχικό στόχο να χρηματοδοτήσουν την άμυνα και την ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων στις επιχειρήσεις του τζόγου.
«Η στρατηγική προτεραιότητα είναι να παράσχουμε χρηματοοικονομική υποστήριξη για τις ανάγκες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες αυτών που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», προσθέτει το υπουργείο στη δήλωση.
«Οι σχεδιαζόμενοι πόροι στον προϋπολογισμό θα καταστήσουν δυνατό να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους, και να εκσυγχρονισθούν οι αμυντικές βιομηχανίες».
Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 είναι «ισορροπημένο και βιώσιμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν αυξήσει τη φορολογία των πλουσίων στη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.
Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε πως οι αυξήσεις των φόρων «έχουν πρωταρχικό στόχο να χρηματοδοτήσουν την άμυνα και την ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων στις επιχειρήσεις του τζόγου.
«Η στρατηγική προτεραιότητα είναι να παράσχουμε χρηματοοικονομική υποστήριξη για τις ανάγκες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες αυτών που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», προσθέτει το υπουργείο στη δήλωση.
«Οι σχεδιαζόμενοι πόροι στον προϋπολογισμό θα καταστήσουν δυνατό να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους, και να εκσυγχρονισθούν οι αμυντικές βιομηχανίες».
Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 είναι «ισορροπημένο και βιώσιμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα