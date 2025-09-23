Τουλάχιστον 8 παιδιά σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας στην Αϊτή
Τουλάχιστον 8 παιδιά σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone στο πάρτι γενεθλίων αρχηγού συμμορίας στην Αϊτή
Στόχος της επίθεσης ήταν ο Άλμπερτ Στίβενσον, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ντζούμα»- Ένας άλλος ηγέτης της συμμορίας ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση για τον θάνατό του - Δείτε βίντεο
Ένα drone -καμικάζι σκότωσε τουλάχιστον οκτώ παιδιά και πολλούς ενήλικες, εξαπολύοντας επίθεση στο πάρτι γενεθλίων ενός φερόμενου αρχηγού συμμορίας στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, όπου εκείνος μοίραζε δώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το Haiti Libre ανέφερε σήμερα ότι στόχος της επίθεσης που έγινε το Σαββατοκύριακο στη συνοικία Σιμόν Πελέ ήταν ο Άλμπερτ Στίβενσον, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ντζούμα». Περισσότεροι από 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεν διευκρινίστηκε αν ο Στίβενσον ήταν μεταξύ των θυμάτων.
Ένας από τους ηγέτες της συμμορίας, ωστόσο, ο Τζίμι Τσεριζιέρ, γνωστός ως «Μπάρμπεκιου», ορκίστηκε να εκδικηθεί τις επιθέσεις.
Η κυβέρνηση της Αϊτής άρχισε να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά τον Μάρτιο, με τη στήριξη της Vectus Global, μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ανήκει στον ιδρυτή της Blackwater Έρικ Πρινς, προκειμένου να καταπολεμήσει τις βίαιες, ένοπλες ομάδες που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών. Ούτε η αστυνομία, ούτε η προεδρία, ούτε η Vectus Global ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε μόνο ότι διεξάγεται έρευνα.
Μια ανάλυση του ινστιτούτου Insight Crime στα τέλη Ιουνίου διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις με κυβερνητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν προσωρινά το τοπίο ασφαλείας, ωστόσο η νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων αμφισβητείται και οι αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων αυξάνονταν.
Οι λεπτομέρειες αυτής της τελευταίας επιχείρησης στην πρωτεύουσα, όπου οι ηγέτες των συμμοριών ασκούν αυστηρό έλεγχο στις κοινότητες και οι αρχές σπάνια σχολιάζουν δημόσια τις επιθέσεις, άρχισαν να εμφανίζονται μόλις τώρα.
Η αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή εκτιμά ότι τουλάχιστον 236 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 223 τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, εκ των οποίων οι έξι δεν ήταν μέλη συμμοριών.
Το Haiti Libre ανέφερε σήμερα ότι στόχος της επίθεσης που έγινε το Σαββατοκύριακο στη συνοικία Σιμόν Πελέ ήταν ο Άλμπερτ Στίβενσον, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ντζούμα». Περισσότεροι από 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεν διευκρινίστηκε αν ο Στίβενσον ήταν μεταξύ των θυμάτων.
Ένας από τους ηγέτες της συμμορίας, ωστόσο, ο Τζίμι Τσεριζιέρ, γνωστός ως «Μπάρμπεκιου», ορκίστηκε να εκδικηθεί τις επιθέσεις.
Η κυβέρνηση της Αϊτής άρχισε να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά τον Μάρτιο, με τη στήριξη της Vectus Global, μιας ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που ανήκει στον ιδρυτή της Blackwater Έρικ Πρινς, προκειμένου να καταπολεμήσει τις βίαιες, ένοπλες ομάδες που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας και των γύρω περιοχών. Ούτε η αστυνομία, ούτε η προεδρία, ούτε η Vectus Global ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε μόνο ότι διεξάγεται έρευνα.
Μια ανάλυση του ινστιτούτου Insight Crime στα τέλη Ιουνίου διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις με κυβερνητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν προσωρινά το τοπίο ασφαλείας, ωστόσο η νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων αμφισβητείται και οι αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων αυξάνονταν.
At least 11 people, including eight children, were reported killed in a drone attack in a gang-controlled area of Haiti’s capital Port-au-Prince. Relatives of the victims said police were targeting a suspected gang leader. pic.twitter.com/l30WK4FeY4— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2025
Οι λεπτομέρειες αυτής της τελευταίας επιχείρησης στην πρωτεύουσα, όπου οι ηγέτες των συμμοριών ασκούν αυστηρό έλεγχο στις κοινότητες και οι αρχές σπάνια σχολιάζουν δημόσια τις επιθέσεις, άρχισαν να εμφανίζονται μόλις τώρα.
Η αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή εκτιμά ότι τουλάχιστον 236 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 223 τραυματίστηκαν σε επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, εκ των οποίων οι έξι δεν ήταν μέλη συμμοριών.
Ειδήσεις σήμερα
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!
Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου
New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα