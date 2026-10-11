Πέντε ανήλικοι εισέβαλαν σε κάβα στο Σίδνεϊ, έσπασαν μπουκάλια, άρπαξαν ποτά και χτύπησαν 20χρονο

Ένας 13χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για κλοπή – Περίπου 1.000 δολάρια η αξία των αλκοολούχων ποτών που εκλάπησαν ή καταστράφηκαν





Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:05 το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στο κατάστημα The Bottle-O, στην περιοχή Narellan Vale με την επίθεση της συμμορίας να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με το βίντεο να αποτυπώνει τις στιγμές έντασης μέσα στην επιχείρηση.







Η γυναίκα επιχείρησε να τους εμποδίσει να μπουν στο κατάστημα χωρίς τη συνοδεία ενήλικα, ωστόσο οι νεαροί φέρονται να την παραμέρισαν και να την εμπόδισαν να κλείσει την είσοδο του καταστήματος.





Στη συνέχεια, η ιδιοκτήτρια κάλεσε σε βοήθεια τον 20χρονο γιο της, Σαντιάγο, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει την κλοπή. Κατά την προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν από τους νεαρούς, δέχθηκε γροθιά στο αριστερό μάτι. Ο ίδιος δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο 7NEWS ότι μετά το χτύπημα παρουσίασε θολή όραση και έντονο πονοκέφαλο, ενώ περιέγραψε τον φόβο που του προκάλεσε η επίθεση.



Η μητέρα του υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα, καθώς φέρεται οι ανήλικοι να την έσπρωξαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.



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Η ένταση συνεχίστηκε και έξω από την επιχείρηση, όπου πολίτες που άκουσαν τις φωνές έσπευσαν να βοηθήσουν. Μαζί με εργαζόμενους κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν 13χρονο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να το συλλάβει.



Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Narellan και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή αντικειμένων αξίας μικρότερης των 2.000 δολαρίων Αυστραλίας. Παράλληλα, κατηγορείται για ακόμη μία κλοπή από επιχείρηση στην περιοχή Mount Annan, νωρίτερα μέσα στο 2026.



Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων στις 2 Νοεμβρίου. Οι άλλοι τέσσερις νεαροί παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Επίθεση σε κάβα στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας έκαναν πέντε ανήλικοι , οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα, άρπαξαν αλκοολούχα ποτά και επιτέθηκαν σε εργαζόμενο που προσπάθησε να τους σταματήσει. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 13χρονος, ενώ οι αρχές αναζητούν τους άλλους τέσσερις εμπλεκομένους.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:05 το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στο κατάστημα The Bottle-O, στην περιοχή Narellan Vale με την επίθεση της συμμορίας να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με το βίντεο να αποτυπώνει τις στιγμές έντασης μέσα στην επιχείρηση.Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν είδε τους νεαρούς να πλησιάζουν. Όπως ανέφερε, μερικοί από αυτούς φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, ενώ ένας είχε καλύψει με την μπλούζα του το κάτω μέρος του προσώπου του.Η γυναίκα επιχείρησε να τους εμποδίσει να μπουν στο κατάστημα χωρίς τη συνοδεία ενήλικα, ωστόσο οι νεαροί φέρονται να την παραμέρισαν και να την εμπόδισαν να κλείσει την είσοδο του καταστήματος.Στη συνέχεια, η ιδιοκτήτρια κάλεσε σε βοήθεια τον 20χρονο γιο της, Σαντιάγο, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει την κλοπή. Κατά την προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν από τους νεαρούς, δέχθηκε γροθιά στο αριστερό μάτι. Ο ίδιος δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο 7NEWS ότι μετά το χτύπημα παρουσίασε θολή όραση και έντονο πονοκέφαλο, ενώ περιέγραψε τον φόβο που του προκάλεσε η επίθεση.Η μητέρα του υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα, καθώς φέρεται οι ανήλικοι να την έσπρωξαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.Μέσα στο κατάστημα επικράτησε χάος, με μπουκάλια σπασμένα στο πάτωμα, υγρά να έχουν χυθεί και προϊόντα να βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο. Ο Σαντιάγο εκτίμησε ότι η αξία των αλκοολούχων ποτών που εκλάπησαν ή καταστράφηκαν ανέρχεται σε περίπου 1.000 αυστραλιανά δολάρια.Η ένταση συνεχίστηκε και έξω από την επιχείρηση, όπου πολίτες που άκουσαν τις φωνές έσπευσαν να βοηθήσουν. Μαζί με εργαζόμενους κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν 13χρονο μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να το συλλάβει.Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Narellan και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή αντικειμένων αξίας μικρότερης των 2.000 δολαρίων Αυστραλίας. Παράλληλα, κατηγορείται για ακόμη μία κλοπή από επιχείρηση στην περιοχή Mount Annan, νωρίτερα μέσα στο 2026.Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων στις 2 Νοεμβρίου. Οι άλλοι τέσσερις νεαροί παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης ανέφεραν ότι το κατάστημα είχε γίνει στόχος παρόμοιων περιστατικών και στο παρελθόν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένεια, η οποία έχει εγκατασταθεί στην Αυστραλία από την Αργεντινή πριν από περίπου πέντε χρόνια.



Η ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι πλέον αισθάνεται φόβο όταν βλέπει νεαρούς να πλησιάζουν το κατάστημα, καθώς ανησυχεί ότι μπορεί να επαναληφθεί μια αντίστοιχη επίθεση.