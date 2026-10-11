Έξι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
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Έξι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Έξι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
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Οι ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν έξι ανθρώπους σε δύο ουκρανικές πόλεις σήμερα (11/10).

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά παντοπωλείου στο Χάρκοβο και 20 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε στο Telegram ότι δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Σε άλλη ρωσική επίθεση στην δυτική Ουκρανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.
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