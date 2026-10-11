Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έξι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
Έξι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Οι ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν έξι ανθρώπους σε δύο ουκρανικές πόλεις σήμερα (11/10).
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά παντοπωλείου στο Χάρκοβο και 20 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε στο Telegram ότι δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες.
Σε άλλη ρωσική επίθεση στην δυτική Ουκρανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά παντοπωλείου στο Χάρκοβο και 20 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο κυβερνήτης της περιοχής Ολεχ Σινιεχούμποφ ανακοίνωσε στο Telegram ότι δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους τραυματίες.
Σε άλλη ρωσική επίθεση στην δυτική Ουκρανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.
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