Συνελήφθη 39χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Διακίνηση μεταναστών

Συνελήφθη 39χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν τρεις μετανάστες, εκ των οποίων δύο ανήλικοι

Συνελήφθη 39χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε, παράνομα, άτομα που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό (στο ύψος των διοδίων Ασπροβάλτας), στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός, παρά την αντίσταση που πρόβαλε.

Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν τρεις μετανάστες, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, που δεν είχαν μαζί τους τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

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