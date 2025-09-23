Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία των 3 κοριτσιών
Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, και η Κέιτ είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες με γονείς θυμάτων, τα οποία ήταν ηλικίας 9, 7 και 6 ετών
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν σήμερα το Σάουθπορτ, σε μια έκφραση συμπαράστασης στην κοινότητα της βόρειας Αγγλίας, όπου τρία κορίτσια δολοφονήθηκαν πέρυσι, σε μία εκδήλωση για την Τέιλορ Σουίφτ.
Η επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια θερινών μαθημάτων τον περασμένο Ιούλιο σόκαρε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολούθησαν ημέρες ταραχών σε κάθε γωνιά της χώρας.
Ο Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου, και η Κέιτ είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες με γονείς θυμάτων, τα οποία ήταν ηλικίας 9, 7 και 6 ετών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, της δεύτερής τους, στην πόλη μέσα σε έναν χρόνο.
Σήμερα, το πριγκιπικό ζεύγος, που έχει τρία παιδιά, ξεναγήθηκε σε μια παιδική χαρά που φτιάχτηκε σε ένα σχολείο στη μνήμη δύο μαθητριών που σκοτώθηκαν και επίσης συνομίλησε με δασκάλους και μαθητές για να ακούσει πώς διαχειρίζονται την τραγωδία και το πένθος.
Μετά την επίθεση, στην οποία επίσης 10 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει της οποίας ο δράστης ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.
Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ακολούθησαν στο Σάουθπορτ όπως και μια απόπειρα επίθεσης εναντίον του τεμένους της πόλης, ταραχές που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.
«Επιστροφή στο Σάουθπορτ σήμερα για να δούμε μια κοινότητα που ενώνει τις δυνάμεις της και θεραπεύεται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον σε ανάρτησή του στο Χ.
Emily Ferguson writing for the Express reported how on the brief speech, Prince William gave to the grieving Families following their emotional return to Southport today, where they visited the former schools of victims Alice da Silva Aguiar, 9, Bebe King, 6, and Elsie Dot… pic.twitter.com/5x0lBaxIRt— Canellecitadelle (@Canellelabelle) September 23, 2025
Prince William and Princess Catherine make a moving visit to Southport following the devastating knife attack which saw three children killedhttps://t.co/QdhczVsJ9U pic.twitter.com/LEhGqxk9Jt— Tatler (@Tatlermagazine) September 23, 2025
