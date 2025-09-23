«Απειλή» για τις επικοινωνίες εξουδετέρωσαν οι Αρχές στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ



Ο εξοπλισμός μπορούσε να βλάψει τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί, τα μέλη του δικτύου επικοινωνούσαν με ξένες κυβερνήσεις και άτομα γνωστά στις Αρχές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μελών γνωστών οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών, καρτέλ ναρκωτικών και δικτύων εμπορίας ανθρώπων.Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δηλώνει ότι εξετάζει τις περισσότερες από 100.000 κάρτες SIM σε μια συνεχιζόμενη, εξαντλητική εγκληματολογική ανάλυση.«Κάθε κάρτα SIM περιέχει ουσιαστικά τα δεδομένα ενός κινητού τηλεφώνου. Εξετάζουμε λοιπόν κάθε κλήση, κάθε μήνυμα, κάθε αναζήτηση που έχει γίνει σε αυτές τις κάρτες SIM», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CBS News.Αξίζει να σημειωθεί πως όλος αυτός ο εξοπλισμός βρέθηκε σεστη Νέα Υόρκη, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης 80 γραμμάρια κοκαΐνης, παράνομα πυροβόλα όπλα, καθώς και υπολογιστές και τηλέφωνα.«Δεν πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων σε ένα υπόγειο που παίζουν βιντεοπαιχνίδια και προσπαθούν να κάνουν φάρσες», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Ήταν καλά οργανωμένοι».«Ο χρόνος, η τοποθεσία και ηαυτού του δικτύου είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό ήταν σαφές και κάτι που έπρεπε να λάβουμε υπόψη», πρόσθεσε ο ΜακΚουλ.