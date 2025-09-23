«Απειλή» για τις επικοινωνίες εξουδετέρωσαν οι Αρχές στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ
Οι Αρχές εντόπισαν πάνω από 100.000 κάρτες SIM - Το δίκτυο μπορούσε να  στείλει μηνύματα σε όλες τις ΗΠΑ μέσα σε 2 λεπτά - «Η εγγύτητα αυτού του δικτύου είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη συνέλευση του ΟΗΕ» - Δείτε φωτογραφίες

Μία μεγάλη επιχείρηση, απειλητική για τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη, αλλά και για τις συνεδριάσεις της συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα, εξάρθρωσαν οι Αρχές - πληροφορία που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Αναλυτικότερα, οι Μυστικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξάρθρωση του είδους της, καθώς εντόπισαν ενεργές φάρμες SIM σε εγκαταλελειμμένα κτίρια διαμερισμάτων που βρίσκονται σε περισσότερες από πέντε τοποθεσίες στη Νέα Υόρκη.

Συνολικά, οι Αρχές εντόπισαν 300 διακομιστές SIM – πάνω από 100.000 κάρτες SIM – που επέτρεπαν κρυπτογραφημένη, ανώνυμη επικοινωνία και είχαν τη δυνατότητα να στέλνουν 30 εκατομμύρια μηνύματα κειμένου ανά λεπτό.



Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που παραθέτει το CBS News, οι διακομιστές ήταν τόσο ισχυροί που θα μπορούσαν να θέσουν εκτός λειτουργίας τους πύργους κινητής τηλεφωνίας και να ξεκινήσουν επιθέσεις διακοπής υπηρεσιών με τη δυνατότητα να μπλοκάρουν επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές του EMS και της αστυνομίας.

«Αυτό το δίκτυο είχε τη δυνατότητα να θέσει εκτός λειτουργίας τους πύργους κινητής τηλεφωνίας και ουσιαστικά να κλείσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ματ ΜακΚουλ σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε η υπηρεσία.

«Μπορούσε να στέλνει μηνύματα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ μέσα σε 12 λεπτά»

Ένας αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτή την εβδομάδα, το εξελιγμένο δίκτυο «μπορούσε να στείλει μηνύματα κειμένου σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε 12 λεπτά», προσθέτοντας αργότερα: «Ήταν καλά οργανωμένο και καλά χρηματοδοτημένο».

Οι Αρχές ξεκίνησαν να ερευνούν το κύκλωμα, όταν ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων άτομα στα οποία οι Μυστικές Υπηρεσίες παρείχαν προστασία, δέχτηκαν τηλεφωνικές απειλές. Αν και το κύκλωμα εξαρθρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι έρευνες συνεχίζονται, προς το παρόν δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί, τα μέλη του δικτύου επικοινωνούσαν με ξένες κυβερνήσεις και άτομα γνωστά στις Αρχές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μελών γνωστών οργανωμένων εγκληματικών συμμοριών, καρτέλ ναρκωτικών και δικτύων εμπορίας ανθρώπων.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δηλώνει ότι εξετάζει τις περισσότερες από 100.000 κάρτες SIM σε μια συνεχιζόμενη, εξαντλητική εγκληματολογική ανάλυση.

«Κάθε κάρτα SIM περιέχει ουσιαστικά τα δεδομένα ενός κινητού τηλεφώνου. Εξετάζουμε λοιπόν κάθε κλήση, κάθε μήνυμα, κάθε αναζήτηση που έχει γίνει σε αυτές τις κάρτες SIM», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CBS News.


Ο εξοπλισμός μπορούσε να βλάψει τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί πως όλος αυτός ο εξοπλισμός βρέθηκε σε απόσταση 56 χιλιομέτρων από τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης 80 γραμμάρια κοκαΐνης, παράνομα πυροβόλα όπλα, καθώς και υπολογιστές και τηλέφωνα.

«Δεν πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων σε ένα υπόγειο που παίζουν βιντεοπαιχνίδια και προσπαθούν να κάνουν φάρσες», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Ήταν καλά οργανωμένοι».

«Ο χρόνος, η τοποθεσία και η εγγύτητα αυτού του δικτύου είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό ήταν σαφές και κάτι που έπρεπε να λάβουμε υπόψη», πρόσθεσε ο ΜακΚουλ.


