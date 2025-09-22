Ο Μητροπολίτης Σουηδίας τέλεσε τον Αγιασμό στο Ελληνικό Σχολείο στη Στοκχόλμη

Κλείσιμο

Το πρωΐ του Σαββάτου, 20 Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαίο Ιατρίδη, Εφημέριο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ανταποκρινόμενος δε στην ευγενική και τιμητική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σχολείου Στοκχόλμης, ετέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού, ευλογώντας την έναρξη των μαθημάτων και του σχολικού έτους 2025-2026.Ο Ποιμενάρχης, απευθυνόμενος στα τριακόσια παιδιά, τα προέτρεψε, να χαίρονται που φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο.Τους υπενθύμισε, ότι η Ελληνική γλώσσα είναι θησαυρός και πως, μέσα από αυτήν, μιλά ο πολιτισμός μας, οι πρόγονοί μας και η Εκκλησία μας.Τα προσκάλεσε, μαζί με τα μαθήματά τους, να καλλιεργούν την αρετή, την αγάπη και την συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και την προσευχή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην ομιλία του, στον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τον θαυματουργό.Απευθυνόμενος στην συνέχεια προς τους δεκαπέντε δασκάλους του Σχολείου, τόνισε, ότι ο κόπος τους είναι διπλά πολύτιμος, καθώς δεν διδάσκουν μόνον γνώσεις, αλλά κρατούν ζωντανή την Ελληνική φλόγα και βοηθούν τα παιδιά, να αισθάνονται κοντά στην πατρίδα και την Εκκλησία.Τέλος, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Σχολείου, Ελλογιμ. κ. Δημήτριο Σιώτη, και τα Μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσέφερε ως ευλογία και ενθύμιο την τελευταία του μελέτη με τίτλο, «Πολύευκτος Φινφίνης, Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, 1969-1974», που εξεδόθη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και παρουσιάστηκε ενώπιον της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στις 23 Αυγούστου 2025.Στα παιδιά και τους γονείς, διένειμε ως ευλογία το ενθύμιο των τελεσθέντων Θυρανοιξίων, με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, που επίσης ευγενώς προσέφερε στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας, ο Γενικός Διευθυντής του εξονομασθέντος Εκκλησιαστικού Οργανισμού, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος.