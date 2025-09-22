Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ «τρέχει» έρευνα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ () ανακοίνωσε σήμερα ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in ευρωπαϊκών αεροδρομίων οφείλονται σεπρόσθεσε στην ανακοίνωσή της ότι υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα.Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιοτης Βρετανίας - το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη - όπως και σε αυτά τωνκαι τουΤο αεροδρόμιο τουεξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από– αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.Νωρίτερα σήμερα ηεπεσήμανε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αναβάθμισης του λογισμικού της που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.