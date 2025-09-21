Για τρίτη ημέρα προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης: Στις Βρυξέλλες ακυρώνονται οι μισές αυριανές πτήσεις αναχώρησης
Αεροδρόμιο Βρυξέλλες Πτήσεις Κυβερνοεπίθεση

Για τρίτη ημέρα προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης: Στις Βρυξέλλες ακυρώνονται οι μισές αυριανές πτήσεις αναχώρησης

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου μετά την κυβερνοεπίθεση

Για τρίτη ημέρα προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης: Στις Βρυξέλλες ακυρώνονται οι μισές αυριανές πτήσεις αναχώρησης
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο από αυτό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με το σύστημα check in που οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή, ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.


Η αδυναμία της αεροπορικής βιομηχανίας και οι υποψίες για εμπλοκή της Μόσχας

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση ανέδειξε ξανά τις αδυναμίες της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας απέναντι σε προβλήματα ψηφιακών συστημάτων. Τον Ιούλιο, μια παγκόσμια βλάβη λόγω λανθασμένης ενημέρωσης λογισμικού της Crowdstrike είχε προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.

Αν και κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι πίσω από την τρέχουσα επίθεση βρίσκονται χάκερ που συνδέονται με τη Μόσχα, ειδικοί σημειώνουν ότι οι περισσότερες μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ετών έχουν πραγματοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες που επιδιώκουν οικονομικό όφελος μέσω εκβιασμών και λύτρων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που αποκομίζουν ετησίως με αυτόν τον τρόπο.

Η Collins Aerospace δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια τη φύση ή την προέλευση της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

