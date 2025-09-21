Για τρίτη ημέρα προβλήματα σε αεροδρόμια λόγω της κυβερνοεπίθεσης: Στις Βρυξέλλες ακυρώνονται οι μισές αυριανές πτήσεις αναχώρησης

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου μετά την κυβερνοεπίθεση