Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι νίκη, το Ισραήλ δεν θα διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα, λέει η Χαμάς
Ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, εόπε πως η αναγνώριση στέλνει μήνυμα στο Ισραήλ
Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία είναι «μια νίκη» για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα εκφράζοντας ικανοποίηση ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.
«Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (σ.σ. Ισραήλ) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα», δήλωσε ο Μαρντάουι στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε να ληφθούν «συγκεκριμένα μέτρα» που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.
Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον άμεσο τερματισμό «του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ», τονίζει το παλαιστινιακό κίνημα.
