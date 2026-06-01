Ανέβηκε στη Nation League 1 o Σύλλας Αιδηψού, φωτογραφίες
Η ομάδα της Αιδηψού κέρδισε στον τελικό ανόδου με 77-67 την Παναχαϊκή
Αντώνης Πατσούρας
Στη National League 1 θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Σύλλας Αιδηψού που επικράτησε σήμερα στην Ιστιαία, στον τελικό ανόδου, με 77-67 της Παναχαϊκής.
Ο Σύλλας είναι μια ομάδα της Αιδηψού που ιδρύθηκε το 1990. Πήρε το όνομά της από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα ο οποίος ζούσε στην περιοχή τα χρόνια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην περιοχή υπάρχει ακόμα ο χώρος όπου έμενε που είναι γνωστός ως η «σπηλιά του Σύλλα».
Από την ομάδα του Σύλλα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ ο Νίκος Παππάς ο οποίος μετέπειτα έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδας.
Στην ομάδα σήμερα αγωνίζεται ο Νώντας Παπαντωνίου ο οποίος έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ηρακλή.
