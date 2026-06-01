Ανέβηκε στη Nation League 1 o Σύλλας Αιδηψού, φωτογραφίες

Η ομάδα της Αιδηψού κέρδισε στον τελικό ανόδου με 77-67 την Παναχαϊκή

Αντώνης Πατσούρας
Στη National League 1 θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Σύλλας Αιδηψού που επικράτησε σήμερα στην Ιστιαία, στον τελικό ανόδου, με 77-67 της Παναχαϊκής.

Ο Σύλλας είναι μια ομάδα της Αιδηψού που ιδρύθηκε το 1990. Πήρε το όνομά της από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα ο οποίος ζούσε στην περιοχή τα χρόνια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην περιοχή υπάρχει ακόμα ο χώρος όπου έμενε που είναι γνωστός ως η  «σπηλιά του Σύλλα». 

Από την ομάδα του Σύλλα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ ο Νίκος Παππάς ο οποίος μετέπειτα έπαιξε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδας. 

Στην ομάδα σήμερα αγωνίζεται ο Νώντας Παπαντωνίου ο οποίος έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Ηρακλή.

Παναχαϊκή-Σύλλας Αιδηψού 67-77

Διαιτητές: Σκαλτσης-Τεφτίκης-Κάρδαρης

Δεκάλεπτα: 19-22, 31-43, 47-66, 67-77

Παναχαϊκή (Λιόνας-Μενούνος): Χρονόπουλος 21(1), Οικονομίδης, Μπίρμπας 8(2), Χατζόπουλος 17(1), Χριστόπουλος 12, Καραγγέλης 6, Κανελλάκης 3(1).

Σύλλας Αιδηψού (Ζαρονικόλας-Παπαργυρόπουλος): Κοχλιαρίδης, Παπαδάκης 17(4), Ρούζιος 2, Κάφφκε 13(1), Παράτσα, Χασιώτης, Λιάκος, Τραχανάς, Τσούμας 12(1), Σπυρόπουλος 26(2), Παπαντωνίου 4(1), Κιαπέκος 3.


