Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑΤΟ Βαλτική Eurofighter

Tα γερμανικά μαχητικά συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία

Η γερμανική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε το πρωί της Δευτέρας δύο μαχητικά Eurofighter, τα οποία εντόπισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου IL-20M να κινείται στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής. Αφού πραγματοποίησαν οπτική αναγνώριση, τα γερμανικά μαχητικά συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Luftwaffe ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Για άλλη μια φορά, η δύναμη άμεσης αντίδρασης, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ένα αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφος, το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στον διεθνή εναέριο χώρο».

«Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο προγραμματίζεται να συνεδριάσει αύριο Τρίτη με αντικείμενο την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία, ανέφεραν στο πρακτορείο δύο ενημερωμένες πηγές.

Το περιστατικό αφορά τρία ρωσικά MiG-31, τα οποία την Παρασκευή πέταξαν χωρίς άδεια εντός της εσθονικής επικράτειας για περίπου δώδεκα λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

