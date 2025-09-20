Αλλαγές στη διαπίστευση δημοσιογράφων από το αμερικανικό Πεντάγωνο, θα εγκρίνει δημοσιεύσεις

Η δημοσιογραφική ένωση National Press Club της Ουάσινγκτον καταγγέλλει «άμεση επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και μάλιστα εκεί όπου ένα ανεξάρτητο βλέμμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τον αμερικανικό στρατό»