Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ρωσία: Δύο διυλιστήρια και έναν σταθμό διακίνησης πετρελαίου χτύπησαν ουκρανικά drones
Ρωσία: Δύο διυλιστήρια και έναν σταθμό διακίνησης πετρελαίου χτύπησαν ουκρανικά drones
Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι όλα τα πληγέντα ενεργειακά συγκροτήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ρωσικού στρατού
Πλήγματα σε κρίσιμες ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ουκρανοί με τη χρήση drones, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου και σε κεντρικό σταθμό μεταφοράς καυσίμων.
Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, επλήγη το διυλιστήριο της περιφέρεια Σαράτοφ, που καλύπτει περίπου το 2,54% της συνολικής διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας, με παραγωγή άνω των 7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Από το πλήγμα επιβεβαιώθηκαν εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά, ενώ η έκταση των ζημιών δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα.
Παράλληλα ουκρανικά drones έπληξαν και το διυλιστήριο της περιφέρειας Σαμάρα, το οποίο επεξεργάζεται πάνω από 8,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου τον χρόνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν εκρήξεις και φωτιές στο εσωτερικό του συγκροτήματος, με τις αρχές να ερευνούν τις συνέπειες.
Παράλληλα, μονάδες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας προκάλεσαν ζημιές σε κομβικό σταθμό παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου στη Σαμάρα.
Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι όλα τα πληγέντα ενεργειακά συγκροτήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ρωσικού στρατού.
Ειδήσεις σήμερα:
Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι
Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, επλήγη το διυλιστήριο της περιφέρεια Σαράτοφ, που καλύπτει περίπου το 2,54% της συνολικής διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας, με παραγωγή άνω των 7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Από το πλήγμα επιβεβαιώθηκαν εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά, ενώ η έκταση των ζημιών δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2025
Ukrainian suicide drones have struck the Russian oil refinery in Saratov, setting it on fire pic.twitter.com/2IxhRVsHGX
Παράλληλα ουκρανικά drones έπληξαν και το διυλιστήριο της περιφέρειας Σαμάρα, το οποίο επεξεργάζεται πάνω από 8,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου τον χρόνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν εκρήξεις και φωτιές στο εσωτερικό του συγκροτήματος, με τις αρχές να ερευνούν τις συνέπειες.
Another explosive night deep in Russia: drones struck the Novokuybyshevsk refinery and the “Kreking” oil facility in Saratov, both over 700 km from Ukraine’s border.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 20, 2025
Ukrainian long-range sanctions. pic.twitter.com/aJ0hoKE4rh
Παράλληλα, μονάδες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας προκάλεσαν ζημιές σε κομβικό σταθμό παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου στη Σαμάρα.
Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι όλα τα πληγέντα ενεργειακά συγκροτήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ρωσικού στρατού.
Ειδήσεις σήμερα:
Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι
Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα