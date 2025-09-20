Ρωσία: Δύο διυλιστήρια και έναν σταθμό διακίνησης πετρελαίου χτύπησαν ουκρανικά drones
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουκρανία Drones Πετρέλαιο

Ρωσία: Δύο διυλιστήρια και έναν σταθμό διακίνησης πετρελαίου χτύπησαν ουκρανικά drones

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι όλα τα πληγέντα ενεργειακά συγκροτήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ρωσικού στρατού

Ρωσία: Δύο διυλιστήρια και έναν σταθμό διακίνησης πετρελαίου χτύπησαν ουκρανικά drones
3 ΣΧΟΛΙΑ
Πλήγματα σε κρίσιμες ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ουκρανοί με τη χρήση drones, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου και σε κεντρικό σταθμό μεταφοράς καυσίμων.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, επλήγη το διυλιστήριο της περιφέρεια Σαράτοφ, που καλύπτει περίπου το 2,54% της συνολικής διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας, με παραγωγή άνω των 7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Από το πλήγμα επιβεβαιώθηκαν εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά, ενώ η έκταση των ζημιών δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα.



Παράλληλα ουκρανικά drones έπληξαν και το διυλιστήριο της περιφέρειας Σαμάρα, το οποίο επεξεργάζεται πάνω από 8,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου τον χρόνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν εκρήξεις και φωτιές στο εσωτερικό του συγκροτήματος, με τις αρχές να ερευνούν τις συνέπειες.



Παράλληλα, μονάδες των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας προκάλεσαν ζημιές σε κομβικό σταθμό παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου στη Σαμάρα.

Κλείσιμο
Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο τόνισε ότι όλα τα πληγέντα ενεργειακά συγκροτήματα εξυπηρετούν τις ανάγκες του ρωσικού στρατού.


3 ΣΧΟΛΙΑ

