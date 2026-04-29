Ερντογάν: Οι Μουσουλμάνοι περνούν μια δύσκολη περίοδο και ο πολιτισμένος κόσμος κάνει πως δεν ακούει
Από την Παλαιστίνη έως τον Λίβανο, από τον Κόλπο έως το Σουδάν, από τη Σομαλία έως την Υεμένη, ερχόμαστε αντιμέτωποι με δάκρυα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ιαπωνικό ρητό για τους τρεις πιθήκους για να κατηγορήσει τη Δύση για αδιαφορία
Για δυσκολίες που περνούν οι Μουσουλμάνοι σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, μίλησε ο Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, αφήνοντας αιχμές προς τη Δύση, χρησιμοποιώντας ένα ιαπωνικό ρητό.
«Ως μουσουλμάνοι περνάμε μια δύσκολη και επώδυνη περίοδο. Από την Παλαιστίνη έως τον Λίβανο, από τον Κόλπο έως το Σουδάν, από τη Σομαλία έως την Υεμένη, όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας, δυστυχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με δάκρυα» είπε ο Τούρκος πρόεδρος σε μουσουλμανική εκδήλωση και συνέχισε: «Σε αυτές τις ημέρες δοκιμασίας, όπου ο λεγόμενος πολιτισμένος κόσμος παριστάνει τους «τρεις πιθήκους» (φράση προέρχεται από ιαπωνική παράδοση και ερμηνεύεται σαν την επιθυμία κάποιου να αποφύγει να ακούσει, να δει ή να μιλήσει για το κακό), βρέφη στην κούνια και άμαχοι πολίτες σφαγιάζονται με αγριότητα. Σήμερα βλέπουμε όλοι μαζί το πραγματικό πρόσωπο εκείνων που εδώ και χρόνια, με αλαζονική στάση, μιλούσαν σε κάθε ευκαιρία για δικαιοσύνη και ισότητα».
«Θέλω να το εκφράσω ξεκάθαρα: για να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να κρατηθούμε σφιχτά από το Κοράνι. Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, να εμπιστευόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον» συνέχισε ο Ερντογάν.
«Ως μουσουλμάνοι, είμαστε υποχρεωμένοι να αφήσουμε στην άκρη τη διχόνοια, την έριδα και την εχθρότητα, καθώς και τις άκαιρες και ανούσιες αντιπαραθέσεις, και να γίνουμε ένα σώμα. Μην στρέφεστε ο ένας εναντίον του άλλου, γιατί τότε θα αποδυναμωθείτε και θα χάσετε τη δύναμή σας. Οφείλουμε να εφαρμόζουμε αυτή τη θεϊκή προειδοποίηση σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Μην κόβετε τους δεσμούς μεταξύ σας. Μην γυρίζετε την πλάτη ο ένας στον άλλον. Μην τρέφετε μίσος. Μην ζηλεύετε ο ένας τον άλλον. Ω δούλοι του Θεού, να είστε αδέλφια. Οδηγός και πρότυπό μας πρέπει να είναι με τον πιο ισχυρό τρόπο αυτή η συμβουλή του Προφήτη, του Σφραγίδα των Προφητών. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, να υπερνικήσουμε τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά μας και να βάλουμε τέλος σε αυτά τα δεινά. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας. Θα ενωθούμε σφιχτά, σαν τα τούβλα ενός τοίχου. Και όλοι μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, θα οικοδομήσουμε ένα ειρηνικό μέλλον χωρίς καταπίεση και καταπιεστές» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
