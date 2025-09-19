Το Ιράν λέει ότι κατέθεσε «δίκαιη» πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα ώστε να αποφευχθούν νέες κυρώσεις

O Ιρανός ΥΠΕΞ λέει πως η πρόταση παρουσιάστηκε χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μια ομάδα χωρών γνωστή ως E3, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση