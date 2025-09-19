Ο Ορμπάν το κάνει όπως ο Τραμπ: Σχεδιάζει να χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση τους Antifa
Ο Ορμπάν το κάνει όπως ο Τραμπ: Σχεδιάζει να χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση τους Antifa
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας
Γραμμή Τραμπ συνεχίζει να χαράζει ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, που δήλωσε ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Αμερικανού προέδρου και να χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση το αριστερό κίνημα Antifa.
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», δήλωσε ο δεξιός ηγέτης στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Τραμπ, ότι προτείθεται να χαρακτηρίσει τo Antifa στις Ηνωμένες Πολιτείες «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση». Όμως το πώς αυτό θα εφαρμοστεί παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα δεδομένης της χαλαρής και αποκεντρωμένης δομής του κινήματος.
Ωστόσο, ειδικοί σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει τον νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει τους Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση, καθώς μπορεί να αποδοθεί μόνον σε ξένες ομάδες.
Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία. Περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία.
«Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», δήλωσε αναφερόμενος σε συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί το Φεβρουάριο 2023 στη Βουδαπέστη.
Εκείνη την περίοδο, μαχητικοί αντιφασίστες είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό για να διαμαρτυρηθούν για μια συγκέντρωση ακροδεξιών, με αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις επιθέσεις εκείνες συνεχίζονται στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη. Μερικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί ενώ άλλοι παραδόθηκαν. Μεταξύ τους ήταν η αριστερή ιταλίδα πολιτικός Ιλάρια Σάλις, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», δήλωσε ο δεξιός ηγέτης στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Τραμπ, ότι προτείθεται να χαρακτηρίσει τo Antifa στις Ηνωμένες Πολιτείες «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση». Όμως το πώς αυτό θα εφαρμοστεί παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα δεδομένης της χαλαρής και αποκεντρωμένης δομής του κινήματος.
Ωστόσο, ειδικοί σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει τον νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει τους Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση, καθώς μπορεί να αποδοθεί μόνον σε ξένες ομάδες.
Τι είπε ο Ορμπάν
Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία. Περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία.
«Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», δήλωσε αναφερόμενος σε συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί το Φεβρουάριο 2023 στη Βουδαπέστη.
Εκείνη την περίοδο, μαχητικοί αντιφασίστες είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό για να διαμαρτυρηθούν για μια συγκέντρωση ακροδεξιών, με αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές. Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις επιθέσεις εκείνες συνεχίζονται στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη. Μερικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί ενώ άλλοι παραδόθηκαν. Μεταξύ τους ήταν η αριστερή ιταλίδα πολιτικός Ιλάρια Σάλις, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα