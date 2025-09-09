Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συμφώνησαν να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Το Ιράν είχε διακόψει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τον Ιούνιο
Το Ιράν και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συμφώνησαν απόψε σε ένα «νέο πλαίσιο συνεργασίας», ώστε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές.
Το Ιράν είχε διακόψει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, τον Ιούνιο.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «σήμερα στο Κάιρο συμφωνήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν (…) οι πρακτικοί τρόποι για την επανάληψη των επιθεωρήσεων». «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη και ο ΔΟΑΕ «κατέληξαν σε συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουν σε αυτό το νέο πλαίσιο», κατά τη συνάντηση που είχαν στο Κάιρο ο Γκρόσι με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
