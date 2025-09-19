Κάρνεϊ: Ο Καναδάς και το Μεξικό επιθυμούν εμπορική συμφωνία πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική με τις ΗΠΑ
Κάρνεϊ: Ο Καναδάς και το Μεξικό επιθυμούν εμπορική συμφωνία πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική με τις ΗΠΑ

Αισιόδοξη για το μέλλον της συμφωνίας δηλώνει η πρόεδρος του Μεξικού - Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026

Κάρνεϊ: Ο Καναδάς και το Μεξικό επιθυμούν εμπορική συμφωνία πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική με τις ΗΠΑ
Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού θέλουν η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τόνισε χθες Πέμπτη ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.



Η Σέινμπαουμ δήλωσε από την πλευρά της «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής, που συνδέει τη χώρα της με τον Καναδά και τις ΗΠΑ κι αναμένεται να επανεξεταστεί προσεχώς, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι αισιόδοξη. Όχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (...) θα υπερισχύσει», ανέφερε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό.



Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – T-MEC κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Μεξικού, CUSMA κατ’ αυτή του Καναδά, USMCA κατ’ αυτή των ΗΠΑ –, που υπογράφτηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, μη εξαιρουμένων του Καναδά και του Μεξικού.

