Η Νέα Υόρκη απέρριψε σχέδιο για καζίνο στην Times Square

ΚΟΣΜΟΣ
Οι επαγγελματίες του θεάματος και οι κάτοικοι της συνοικίας δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για την άφιξη πελατών στην περιοχή

Ένα σημαντικό σχέδιο δημιουργίας καζίνο στη Νέα Υόρκη, στη συνοικία μάλιστα της Times Square, που είχε προκαλέσει την οργή πολλών θεάτρων του Μπροντγουέι, απορρίφθηκε την Τετάρτη από την επιτροπή που εξέτασε τους φακέλους με τις προτάσεις.

Η επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από εκλεγμένους αξιωματούχους του δήμου και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κλήθηκε να αξιολογήσει οκτώ διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές περιοχές και απέρριψε εκείνο του Μπροντγουέι με τέσσερις ψήφους κατά έναντι δύο υπέρ.

Ο Τζέισον Λακς, πρόεδρος της Broadway League, μιας ισχυρής επαγγελματικής ένωσης του χώρου του θεάματος, χαιρέτισε μια απόφαση που υπερασπίζεται «τη μαγεία της συνοικίας». «Ένα καζίνο μπορεί να φτιαχτεί οπουδήποτε, όμως το Μπροντγουέι ζει μονάχα εδώ», σχολίασε ο ίδιος.

Οι επαγγελματίες του θεάματος και οι κάτοικοι της συνοικίας, από τις πιο τουριστικές της πόλης, δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για την άφιξη πελατών που θα μπορούσαν να γυρίσουν την πλάτη στα εμπορικά καταστήματα και τα θέατρα της περιοχής, διάσημα κυρίως για τα μιούζικάλ τους.

Το σχεδίου, ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προέβλεπε τη δημιουργία καζίνο, ξενοδοχείου και εστιατορίου πολυτελείας. Ήταν υπό την εποπτεία του κολοσσού των καζίνο και της ψυχαγωγίας Caesars Entertainments, που σχετίζεται κυρίως με τον ράπερ και επιχειρηματία Jay Z μαζί με την εταιρεία του Roc Nation.

Οι χρηματοδότες του είχαν λάβει τη στήριξη του πάστορα Αλ Σάρπτον, ιστορικού ακτιβιστή στη μάχη υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλων προσωπικοτήτων της πόλης.

Το σχέδιο της Times Square ήταν ένα από τα συνολικά οκτώ υποψήφια σχέδια στη Νέα Υόρκη και τα προάστιά της, που ανταγωνίζονταν για να λάβουν έως και τρεις άδειες λειτουργίας καζίνο, τα οποία χορηγούσε η πολιτεία. Ο διαγωνισμός περιελάμβανε επίσης έναν άλλο χώρο στο Μανχάταν, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, έναν ακόμη στο Κουίνς και έναν ακόμη στο Μπρονξ.

Οι νικητές θα πρέπει να καταβάλουν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια για να πάρουν μία άδεια.


